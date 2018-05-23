ZeroLAG MA 指标第一次是在股票和商品的技术分析杂志，2000年4月刊上发布的，ZeroLAG MA 是一个零延迟的移动平均指标。但是，因为任何东西都可以进一步提高，这里已经有了一个版本，比 Zero lag MA 的延迟更少。

这个指标使用了 DEMA 计算模式，使得和最初的 Zero lag MA 相比有更少的延迟, 并且这个版本也更快。