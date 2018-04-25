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Индикаторы

RSI of Hull - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Индекс относительной силы (RSI) — импульсный индикатор, разработанный известным техническим аналитиком Уэллсом Уайлдером. В нем сравнивается величина текущих прибылей и убытка за определенный период, чтобы измерить скорость и изменение ценовых движений. Прежде всего, он используется для попытки определить условия перекупленности или перепроданности при торговле тем или иным активом.

Будучи импульсным индикатором, RSI имеет склонность к "чрезмерной реактивности": использовать наклон RSI в качесстве трендового сигнала обычно плохая идея. Один из способов это исправить — отфильтровывать цену, прежде чем использовать ее для расчет индикатора. Таким образом значение RSI становится более сглаженным, и ложных сигналов становится существенно меньше.

PS: если использовать период, HMA менее или равный 1, то значения RSI будут такими же, как без использования HMA.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20410

Triple Hull Triple Hull

Индикатор использует 3 экземпляра скользящей средней Халла.

Dsl - CMO bars Dsl - CMO bars

Chande Momentum Oscillator с добавленными в него прерывистыми сигнальными линиями (DSL) вместо статичных уровней тренда. Отображается на основном графике в виде баров (если текущий график отображается барами или линиями) или свечами (это принято по умолчанию).

Zero lag MA Zero lag MA

По словам создателей индикатора ZeroLAG MA, это скользящая средняя с нулевым запаздыванием. Согласны мы с этим или нет, не имеет значения, потому что по сравнению с некоторыми обычными МА, запаздывание у этого индикатора значительно меньше. Таким образом, его можно использовать в любых системах, где меньшее отставание имеет большое значение.

Zero lag DEMA Zero lag DEMA

В расчете этого индикатора используется DEMA, чтобы сделать запаздывание меньше, по сравнению с оригинальным Zero lag MA. Это делает версию индикатора быстрее.