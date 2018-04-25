Индекс относительной силы (RSI) — импульсный индикатор, разработанный известным техническим аналитиком Уэллсом Уайлдером. В нем сравнивается величина текущих прибылей и убытка за определенный период, чтобы измерить скорость и изменение ценовых движений. Прежде всего, он используется для попытки определить условия перекупленности или перепроданности при торговле тем или иным активом.

Будучи импульсным индикатором, RSI имеет склонность к "чрезмерной реактивности": использовать наклон RSI в качесстве трендового сигнала обычно плохая идея. Один из способов это исправить — отфильтровывать цену, прежде чем использовать ее для расчет индикатора. Таким образом значение RSI становится более сглаженным, и ложных сигналов становится существенно меньше.



PS: если использовать период, HMA менее или равный 1, то значения RSI будут такими же, как без использования HMA.

