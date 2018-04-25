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Индикаторы

Triple Hull - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2008
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор использует 3 экземпляра скользящей средней Халла. Скользящая средняя Халла (HMA), разработанная Аланом Халлом, — очень быстрая и сглаженная МА. Фактически, HMA почти полностью устраняет запаздывание и одновременно улучшает сглаживание. Комбинация 3 экземпляров HMA по трем ценам (цена закрытия, максимум и минимум) может дать нам своего рода общий взгляд на оценку текущего тренда.

Вероятно, лучше всего использовать его — это ждать, когда 3 экземпляра будут иметь одинаковый цвет наклона, а затем использовать этот наклон в качестве индикатора текущего тренда. Но образующийся канал можно использовать и на флэте: внутри него образуется неторговая зона. В любом случае, рекомендуются некоторые эксперименты с периодом HMA для разных символов и разных стилей торговли.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20407

Dsl - CMO bars Dsl - CMO bars

Chande Momentum Oscillator с добавленными в него прерывистыми сигнальными линиями (DSL) вместо статичных уровней тренда. Отображается на основном графике в виде баров (если текущий график отображается барами или линиями) или свечами (это принято по умолчанию).

Congestion index Congestion index

Congestion Index пытается определить характер рынка, разделив фактический процент изменения рынка за последние х дней на диапазон между экстремумами.

RSI of Hull RSI of Hull

Индекс относительной силы (RSI) — импульсный индикатор, разработанный известным техническим аналитиком Уэллсом Уайлдером. В нем сравнивается величина текущих прибылей и убытка за определенный период, чтобы измерить скорость и изменение ценовых движений. Прежде всего, он используется для попытки определить условия перекупленности или перепроданности при торговле тем или иным активом.

Zero lag MA Zero lag MA

По словам создателей индикатора ZeroLAG MA, это скользящая средняя с нулевым запаздыванием. Согласны мы с этим или нет, не имеет значения, потому что по сравнению с некоторыми обычными МА, запаздывание у этого индикатора значительно меньше. Таким образом, его можно использовать в любых системах, где меньшее отставание имеет большое значение.