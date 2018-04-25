Индикатор использует 3 экземпляра скользящей средней Халла. Скользящая средняя Халла (HMA), разработанная Аланом Халлом, — очень быстрая и сглаженная МА. Фактически, HMA почти полностью устраняет запаздывание и одновременно улучшает сглаживание. Комбинация 3 экземпляров HMA по трем ценам (цена закрытия, максимум и минимум) может дать нам своего рода общий взгляд на оценку текущего тренда.



Вероятно, лучше всего использовать его — это ждать, когда 3 экземпляра будут иметь одинаковый цвет наклона, а затем использовать этот наклон в качестве индикатора текущего тренда. Но образующийся канал можно использовать и на флэте: внутри него образуется неторговая зона. В любом случае, рекомендуются некоторые эксперименты с периодом HMA для разных символов и разных стилей торговли.

