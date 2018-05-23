相对强弱指数 (RSI) 是由著名技术分析专家 Welles Wilder 发明的一种动量指标, 它比较指定时间段内的最近的上涨和下跌的幅度来衡量证券价格变化的速度。它主要用于识别一种资产交易的超买和超卖条件。

在随机振荡之前进行 Hull 平均计算，这样可以在计算随机振荡之前对价格进行过滤，使用这种方法是因为它与计算随机振荡的平滑相比会有较小的延迟。