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相对强弱指数 (RSI) 是由著名技术分析专家 Welles Wilder 发明的一种动量指标, 它比较指定时间段内的最近的上涨和下跌的幅度来衡量证券价格变化的速度。它主要用于识别一种资产交易的超买和超卖条件。
作为一个动量指标，RSI 常常会“反应过度”(使用 RSI 的倾斜方向作为交易信号通常是一个坏主意)。一种改变的方法就是在计算之前对价格进行过滤 - 那样的话 RSI 会更加平滑，而且大幅减少错误信号。
备注: 使用小于或者等于1的 Hull 周期数，就相当于不使用 Hull 平均的 RSI.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20410
Stochastic of Hull
在随机振荡之前进行 Hull 平均计算，这样可以在计算随机振荡之前对价格进行过滤，使用这种方法是因为它与计算随机振荡的平滑相比会有较小的延迟。Triple Hull
本指标使用了三个 Hull 移动平均实例。
零延迟 MA
根据创建者的说法，ZeroLAG MA 是一个零延迟的移动平均。不论我们是否同意，其实没有关系，和一些“通常的”移动平均相比，延迟是有很大降低的，所以它可以用于任何减少延迟是重要因素的系统。Zero lag DEMA
本指标使用了 DEMA 计算模式，和最初的 Zero lag MA 相比有更少的延迟，并且这个版本也更快。