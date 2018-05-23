相对强弱指数 (RSI) 是由著名技术分析专家 Welles Wilder 发明的一种动量指标, 它比较指定时间段内的最近的上涨和下跌的幅度来衡量证券价格变化的速度。它主要用于识别一种资产交易的超买和超卖条件。

作为一个动量指标，RSI 常常会“反应过度”(使用 RSI 的倾斜方向作为交易信号通常是一个坏主意)。一种改变的方法就是在计算之前对价格进行过滤 - 那样的话 RSI 会更加平滑，而且大幅减少错误信号。

备注: 使用小于或者等于1的 Hull 周期数，就相当于不使用 Hull 平均的 RSI.