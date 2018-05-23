请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
随机振荡指标是一种动量指标，把价格与一定时间段内的价格范围做比较，振荡指标的敏感度可以通过调整时间周期数或者使用移动平均作为结果来减小。
加入 Hull 移动平均是为了减少错误信号。在随机振荡之前进行 Hull 平均计算，这样可以在计算随机振荡之前对价格进行过滤，使用这种方法是因为它与计算随机振荡的平滑相比会有较小的延迟。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20408
Triple Hull
本指标使用了三个 Hull 移动平均实例。RSI bands
RSI bands 指标在多个方面都有作用，但是主要是用于在主图表上把价格变化将触发超买或者超卖的信号可视化。
RSI of Hull
相对强弱指数 (RSI) 是由著名技术分析专家 Welles Wilder 发明的一种动量指标, 它比较指定时间段内的最近的上涨和下跌的幅度来衡量证券价格变化的速度。它主要用于识别一种资产交易的超买和超卖条件。零延迟 MA
根据创建者的说法，ZeroLAG MA 是一个零延迟的移动平均。不论我们是否同意，其实没有关系，和一些“通常的”移动平均相比，延迟是有很大降低的，所以它可以用于任何减少延迟是重要因素的系统。