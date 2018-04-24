Индикатор использует не "сырые", а отфильтрованные цены для расчета RSI. Также для оценки тренда используется не наклон индикатора и не фиксированные уровни, а DSL (прерывистая сигнальная линия).



Фильтрация цены до расчета RSI позволяет отсечь ложные сигналы и избежать значительного запаздывания.



Discontinued Signal Lines (прерванные сигнальные линии) помогают сделать значимые уровни динамическими, а не фиксированными. Индикатор сам подстраивает себя к изменениям рынка и RSI, и это добавляет ему адаптивности. То есть, вместо того, чтобы адаптировать значение RSI, адаптируются значимые уровни, и это становится эффективнее в придании адаптивности самому индикатору.



PS: для фильтрации цен поддерживается обычный набор встроенных типов скользящих средних. Если настроить период средней на 1, вы получите обычный, "регулярный" индикатор RSI.

