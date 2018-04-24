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Индикаторы

Dsl - RSI of average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(10)
Опубликован:
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Индикатор использует не "сырые", а отфильтрованные цены для расчета RSI. Также для оценки тренда используется не наклон индикатора и не фиксированные уровни, а DSL (прерывистая сигнальная линия).

Фильтрация цены до расчета RSI позволяет отсечь ложные сигналы и избежать значительного запаздывания.

Discontinued Signal Lines (прерванные сигнальные линии) помогают сделать значимые уровни динамическими, а не фиксированными. Индикатор сам подстраивает себя к изменениям рынка и RSI, и это добавляет ему адаптивности. То есть, вместо того, чтобы адаптировать значение RSI, адаптируются значимые уровни, и это становится эффективнее в придании адаптивности самому индикатору. 

PS: для фильтрации цен поддерживается обычный набор встроенных типов скользящих средних. Если настроить период средней на 1, вы получите обычный, "регулярный" индикатор RSI.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20463

Polychromatic Momentum - extended Polychromatic Momentum - extended

Эта версия индикатора Polychromatic Momentum использует для сглаживания дважды сглаженную EMA. DSEMA получает хорошо сглаженные результаты с практически отсутствующим запаздыванием. Поэтому в сочетании с ней Polychromatic Momentum становится удобнее, когда дело касается сигналов.

Polychromatic Momentum Polychromatic Momentum

Индикатор Polychromatic Momentum принимает средневзвешенное значение всех значимых баров в прошлом по торгуемому символу.

Vortex Vortex

Две линии, представляющие положительно и отрицательно направленное движение. Они будут пересекаться во время смены тренда и расходиться всё шире, когда тренд ослабляется.

Stochastic of Hull Stochastic of Hull

Цены фильтруются с помощью скользящей средней Халла, прежде чем быть использованными для расчета стохастика. Этот метод дает гораздо меньшее запаздывание, чем сглаживание уже рассчитанного стохастика.