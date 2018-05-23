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在 TASC 2008 四月刊的文章中，François Bertrand 介绍了一种 "如果" RSI 指标: 如果 RSI 达到了目标水平，价格将可能怎样变化。
本指标在多个方面都有用，但是主要是用于在主图表上把价格将触发超买或者超卖的信号可视化。在主图表上可以很容易评估的是价格变化是现实的，还是远离信号所需而远离信号的变化趋势。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20387
Renko 2.0 ATR
这个EA交易并不进行交易，它会在1M图表上生成自定义的交易品种信息。随机振荡 RSI
这个版本的随机振荡 RSI 使用了一类信号线，可以使它更为敏感。
Triple Hull
本指标使用了三个 Hull 移动平均实例。Stochastic of Hull
在随机振荡之前进行 Hull 平均计算，这样可以在计算随机振荡之前对价格进行过滤，使用这种方法是因为它与计算随机振荡的平滑相比会有较小的延迟。