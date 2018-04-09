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Volatility_Band - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор "Ленты волатильности", идентичный стандартному Bollinger Bands.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period Band - период расчёта лент
- Period - период сглаживания лент
- Deviation factor - фактор отклонения (диапазона лент. Меньше значение - шире диапазон)
- Low band adjustment - подстройка нижней ленты
Рис.1. Параметры по умолчанию
Рис.2. Low band adjustment = 0.5
Split_Vol_MA
Разделённая скользящая средняя на объёмахSplit_MA
Разделённая скользящая средняя
Volatility_Band2
Индикатор "Ленты волатильности 2", идентичный стандартному Bollinger Bands, является модификацией индикатора Volatility_Band и отличается от него тем, что вместо отдельной подстройки нижней ленты (Low band adjustment), данный параметр влияет сразу на обе - ни нижнюю и верхнюю ленты индикатора.Min_Max_Volume
Информационный индикатор максимальных и минимальных объемов.