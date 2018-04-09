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Split_Vol_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор выводит в отдельном окне две составляющие скользящей средней, построенной на значениях объёма, за заданный период - бычью и медвежью.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта составляющих
- Method - метод расчёта МА
Volatility_Band
Ленты волатильностиVolatility_Band2
Индикатор "Ленты волатильности 2", идентичный стандартному Bollinger Bands, является модификацией индикатора Volatility_Band и отличается от него тем, что вместо отдельной подстройки нижней ленты (Low band adjustment), данный параметр влияет сразу на обе - ни нижнюю и верхнюю ленты индикатора.