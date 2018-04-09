Ленты волатильности

Индикатор "Ленты волатильности 2", идентичный стандартному Bollinger Bands, является модификацией индикатора Volatility_Band и отличается от него тем, что вместо отдельной подстройки нижней ленты (Low band adjustment), данный параметр влияет сразу на обе - ни нижнюю и верхнюю ленты индикатора.