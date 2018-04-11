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Индикаторы

Volatility_Band2 - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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(8)
Опубликован:
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Индикатор "Ленты волатильности 2", идентичный стандартному Bollinger Bands, является модификацией индикатора Volatility_Band и отличается от него тем, что вместо отдельной подстройки нижней ленты (Low band adjustment), данный параметр влияет сразу на обе - ни нижнюю и верхнюю ленты индикатора.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period Band - период расчета лент;
  • Period - период сглаживания лент;
  • Deviation factor - фактор отклонения диапазона лент (меньше значение - шире диапазон);
  • Band adjustment - подстройка лент.

Volatility_Band Volatility_Band

Ленты волатильности

Split_Vol_MA Split_Vol_MA

Разделённая скользящая средняя на объёмах

Min_Max_Volume Min_Max_Volume

Информационный индикатор максимальных и минимальных объемов.

Hans123_Trader v2 Hans123_Trader v2

Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Работа советника в ограниченном временном промежутке. Определение самых высоких и самых низких цен в заданном интервале баров. Трейлинг позиций.