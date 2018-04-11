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Volatility_Band2 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор "Ленты волатильности 2", идентичный стандартному Bollinger Bands, является модификацией индикатора Volatility_Band и отличается от него тем, что вместо отдельной подстройки нижней ленты (Low band adjustment), данный параметр влияет сразу на обе - ни нижнюю и верхнюю ленты индикатора.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period Band - период расчета лент;
- Period - период сглаживания лент;
- Deviation factor - фактор отклонения диапазона лент (меньше значение - шире диапазон);
- Band adjustment - подстройка лент.
Volatility_Band
Ленты волатильностиSplit_Vol_MA
Разделённая скользящая средняя на объёмах
Min_Max_Volume
Информационный индикатор максимальных и минимальных объемов.Hans123_Trader v2
Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Работа советника в ограниченном временном промежутке. Определение самых высоких и самых низких цен в заданном интервале баров. Трейлинг позиций.