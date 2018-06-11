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波动性波带指标与标准布林带类似。
它有四个输入参数:
- Period Band - 用于计算波带的周期
- Period - 平滑波带的周期
- Deviation factor - 影响波带的范围。 数值越低，范围越宽
- Low band adjustment - 调整波带底边
图例1. 默认参数
图例 2. Low band adjustment = 0.5
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20383
Split_Vol_MA
拆分交易量移动平均线Split_MA
拆分移动平均线
Volatility_Band2
波动性波带 2 指标与标准布林带相似，是 Volatility_Band 的修订版，具有以下差异: 替代单独的 'Low band adjustment' 参数，此参数同时影响指标的波带底边和顶边。Hans123_Trader v2
Buy Stop 和 Sell Stop 的挂单。 EA 在指定的时间段内进行交易。 确定指定范围内的最高和最低价格。 持仓尾随。