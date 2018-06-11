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Volatility_Band - MetaTrader 5脚本

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波动性波带指标与标准布林带类似。

它有四个输入参数:

  • Period Band - 用于计算波带的周期
  • Period - 平滑波带的周期
  • Deviation factor - 影响波带的范围。 数值越低，范围越宽
  • Low band adjustment - 调整波带底边

图例1. 默认参数


图例 2. Low band adjustment = 0.5

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20383

Split_Vol_MA Split_Vol_MA

拆分交易量移动平均线

Split_MA Split_MA

拆分移动平均线

Volatility_Band2 Volatility_Band2

波动性波带 2 指标与标准布林带相似，是 Volatility_Band 的修订版，具有以下差异: 替代单独的 'Low band adjustment' 参数，此参数同时影响指标的波带底边和顶边。

Hans123_Trader v2 Hans123_Trader v2

Buy Stop 和 Sell Stop 的挂单。 EA 在指定的时间段内进行交易。 确定指定范围内的最高和最低价格。 持仓尾随。