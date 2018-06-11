波动性波带 2 指标与标准布林带相似，是 Volatility_Band 的修订版，具有以下差异: 替代单独的 'Low band adjustment' 参数，此参数同时影响指标的波带底边和顶边。

Buy Stop 和 Sell Stop 的挂单。 EA 在指定的时间段内进行交易。 确定指定范围内的最高和最低价格。 持仓尾随。