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Split_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор выводит в отдельном окне две составляющие скользящей средней за заданный период - бычью и медвежью.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта составляющих
- Applied price - цена расчёта МА
- Method - метод расчёта МА
Split_Vol_MA
Разделённая скользящая средняя на объёмахVolatility_Band
Ленты волатильности