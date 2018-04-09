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Индикаторы

Split_MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1307
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор выводит в отдельном окне две составляющие скользящей средней за заданный период - бычью и медвежью.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта составляющих
  • Applied price - цена расчёта МА
  • Method - метод расчёта МА

SMI SMI

Индикатор Smart_Money_Index

PVI PVI

Positive Volume Index

Split_Vol_MA Split_Vol_MA

Разделённая скользящая средняя на объёмах

Volatility_Band Volatility_Band

Ленты волатильности