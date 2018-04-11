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Индикаторы

Min_Max_Volume - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2055
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Простой индикатор, отмечающий на графике цены свечи с максимальным и минимальным объемом за заданный период.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.
Свеча, имеющая максимальный объем за заданный период, помечается сигнальной точкой сверху, имеющая минимальный объем за заданный период - помечается точкой снизу.

Volatility_Band2 Volatility_Band2

Индикатор "Ленты волатильности 2", идентичный стандартному Bollinger Bands, является модификацией индикатора Volatility_Band и отличается от него тем, что вместо отдельной подстройки нижней ленты (Low band adjustment), данный параметр влияет сразу на обе - ни нижнюю и верхнюю ленты индикатора.

Volatility_Band Volatility_Band

Ленты волатильности

Hans123_Trader v2 Hans123_Trader v2

Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Работа советника в ограниченном временном промежутке. Определение самых высоких и самых низких цен в заданном интервале баров. Трейлинг позиций.

Crossing of two iMA v2 Crossing of two iMA v2

Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average). Lot: или вручную, или риск в процентах от баланса. Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.