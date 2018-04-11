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Min_Max_Volume - индикатор для MetaTrader 5
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Простой индикатор, отмечающий на графике цены свечи с максимальным и минимальным объемом за заданный период.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Индикатор "Ленты волатильности 2", идентичный стандартному Bollinger Bands, является модификацией индикатора Volatility_Band и отличается от него тем, что вместо отдельной подстройки нижней ленты (Low band adjustment), данный параметр влияет сразу на обе - ни нижнюю и верхнюю ленты индикатора.Volatility_Band
Ленты волатильности
Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Работа советника в ограниченном временном промежутке. Определение самых высоких и самых низких цен в заданном интервале баров. Трейлинг позиций.Crossing of two iMA v2
Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average). Lot: или вручную, или риск в процентах от баланса. Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.