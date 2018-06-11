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Positive_Negative_Volume - MetaTrader 5脚本
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这款振荡指标参考烛条方向显示交易量。 如果烛条看涨，则出现正值的交易量直方图，在看跌烛条上交易量直方图为负值。
烛条方向计算类型是唯一的可调参数:
- Calculation method - 计算方法
- Price - 使用烛条开盘价/收盘价进行计算
- Heiken Ashi - 使用 Heiken Ashi 烛条方法进行计算
图例1. 使用开盘价/收盘价计算
图例 2. 使用 Heiken Ashi 计算
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20374
T3_MA
Tim Tillson 的移动均线Min_Max_Volume
一款显示最大和最小交易量信息的指标。