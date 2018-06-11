这款振荡指标参考烛条方向显示交易量。 如果烛条看涨，则出现正值的交易量直方图，在看跌烛条上交易量直方图为负值。

烛条方向计算类型是唯一的可调参数:

Calculation method - 计算方法

- 计算方法 Price - 使用烛条开盘价/收盘价进行计算

- 使用烛条开盘价/收盘价进行计算

Heiken Ashi - 使用 Heiken Ashi 烛条方法进行计算

图例1. 使用开盘价/收盘价计算





图例 2. 使用 Heiken Ashi 计算