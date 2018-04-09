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PR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор, отображающий процентное отношение цен и размеров свечей в заданном диапазоне.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта (диапазон)
- Use last period - использовать для расчёта начало диапазона от текущей свечи (true), или от прошлой (false)
Рис.1. Use last period = true
Рис.2. Use last period = false
PPMCC
Индикатор Pearson product-moment correlation coefficientPositive_Negative_Volume
Индикатор объёмов относительно положительного/отрицательного приращения цены