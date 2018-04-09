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Индикаторы

PR - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1641
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор, отображающий процентное отношение цен и размеров свечей в заданном диапазоне.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта (диапазон)
  • Use last period - использовать для расчёта начало диапазона от текущей свечи (true), или от прошлой (false)

Рис.1. Use last period = true


Рис.2. Use last period = false

PPMCC PPMCC

Индикатор Pearson product-moment correlation coefficient

Positive_Negative_Volume Positive_Negative_Volume

Индикатор объёмов относительно положительного/отрицательного приращения цены

PVI PVI

Positive Volume Index

SMI SMI

Индикатор Smart_Money_Index