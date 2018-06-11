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一款简单的信号指标。
当使用收盘价计算的移动平均线方向发生变化时，图表上会绘制一个信号箭头:
- 如果移动平均线的方向从下向上变化，则在价格下方添加买入箭头。 如果移动平均线的方向从上向下变化，则在价格上方添加卖出箭头。
指标有两个输入参数:
- Period - 均线计算周期
- Method - 均线计算方法
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20363
Bollinger Bands N positions v2
信号由 布林带指标 iBands 生成。 当收到信号时，相反的持仓平仓。ChannelEA1
ChannelEA1 - 一款依据通道操作的智能交易系统，使用限价挂单
Min_Max_Volume
一款显示最大和最小交易量信息的指标。T3_MA
Tim Tillson 的移动均线