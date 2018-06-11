代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Dots - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1181
等级:
(12)
已发布:
Dots.mq5 (9.75 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款简单的信号指标。

当使用收盘价计算的移动平均线方向发生变化时，图表上会绘制一个信号箭头:

  • 如果移动平均线的方向从下向上变化，则在价格下方添加买入箭头。 如果移动平均线的方向从上向下变化，则在价格上方添加卖出箭头。

指标有两个输入参数:

  • Period - 均线计算周期
  • Method - 均线计算方法

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20363

Bollinger Bands N positions v2 Bollinger Bands N positions v2

信号由 布林带指标 iBands 生成。 当收到信号时，相反的持仓平仓。

ChannelEA1 ChannelEA1

ChannelEA1 - 一款依据通道操作的智能交易系统，使用限价挂单

Min_Max_Volume Min_Max_Volume

一款显示最大和最小交易量信息的指标。

T3_MA T3_MA

Tim Tillson 的移动均线