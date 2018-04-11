Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average). Lot: или вручную, или риск в процентах от баланса. Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.

Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Работа советника в ограниченном временном промежутке. Определение самых высоких и самых низких цен в заданном интервале баров. Трейлинг позиций.