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Индикаторы

Prevailing_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор-осциллятор Prevailing Trend отображает преобладающую тенденцию в виде двух составляющих - бычьей и медвежьей, представленных двумя линиями индикатора Up (бычья составляющая) и Down (медвежья составляющая). Если бычья линия выше медвежьей, на рынке преобладает бычья тенденция, и наоборот.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета.

Расчет:

Up = Среднее (МА) бычьих свечей за период
Down = Среднее (МА) медвежьих свечей за период

Crossing of two iMA v2 Crossing of two iMA v2

Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average). Lot: или вручную, или риск в процентах от баланса. Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.

Hans123_Trader v2 Hans123_Trader v2

Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Работа советника в ограниченном временном промежутке. Определение самых высоких и самых низких цен в заданном интервале баров. Трейлинг позиций.

Interpolation Interpolation

Полиномиальная интерполяция.

Bollinger Bands N positions v2 Bollinger Bands N positions v2

Сигналы индикатора (iBands, Bollinger Bands). При получении сигнала закрываем противоположные позиции.