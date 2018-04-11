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Prevailing_Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Prevailing Trend отображает преобладающую тенденцию в виде двух составляющих - бычьей и медвежьей, представленных двумя линиями индикатора Up (бычья составляющая) и Down (медвежья составляющая). Если бычья линия выше медвежьей, на рынке преобладает бычья тенденция, и наоборот.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета.
Расчет:
Down = Среднее (МА) медвежьих свечей за период
Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average). Lot: или вручную, или риск в процентах от баланса. Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.Hans123_Trader v2
Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Работа советника в ограниченном временном промежутке. Определение самых высоких и самых низких цен в заданном интервале баров. Трейлинг позиций.
Полиномиальная интерполяция.Bollinger Bands N positions v2
Сигналы индикатора (iBands, Bollinger Bands). При получении сигнала закрываем противоположные позиции.