Bollinger Bands N positions v2

Bollinger Bands N positions 的后续开发。

基于 iBands (布林带) 指标的智能交易系统。 收到信号后，EA 将相反的持仓平仓 (详情请参阅 '功能')。





版本 2 中的新功能

Stop Loss - 止损值 (0 禁用参数);

- 止损值 (0 禁用参数); Take Profit - 止盈值 (0 禁用参数);

- 止盈值 (0 禁用参数); Trailing Stop - 尾随停止值 (0 禁用参数);

- 尾随停止值 (0 禁用参数); Trailing Step - 追踪步长 (如果已启用 "Trailing Stop"，则 "Trailing Step" 不能设为零！);

- 追踪步长 (如果已启用 "Trailing Stop"，则 "Trailing Step" 不能设为零！); Max positions - 持仓数量限制 (最小允许值为 "1" 笔持仓)。





功能

在新柱线上操作;

持仓数量不限;

如果收到买入信号，所有空头持仓均平仓;

如果收到卖出信号，所有多头持仓均平仓;

在开单前，检查是否有足够的资金进行双倍手数交易。

在 EURUSD H1 上按照默认参数从 2017.06.06 到 2018.04.10 进行测试:





输入值