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Bollinger Bands N positions v2 - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
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Bollinger Bands N positions 的后续开发。

基于 iBands (布林带) 指标的智能交易系统。 收到信号后，EA 将相反的持仓平仓 (详情请参阅 '功能')。


版本 2 中的新功能

  • Stop Loss - 止损值 (0 禁用参数);
  • Take Profit - 止盈值 (0 禁用参数);
  • Trailing Stop - 尾随停止值 (0 禁用参数);
  • Trailing Step - 追踪步长 (如果已启用 "Trailing Stop"，则 "Trailing Step" 不能设为零！);
  • Max positions - 持仓数量限制 (最小允许值为 "1" 笔持仓)。


功能

  • 在新柱线上操作;
  • 持仓数量不限;
  • 如果收到买入信号，所有空头持仓均平仓;
  • 如果收到卖出信号，所有多头持仓均平仓;
  • 在开单前，检查是否有足够的资金进行双倍手数交易。

在 EURUSD H1 上按照默认参数从 2017.06.06 到 2018.04.10 进行测试:

Bollinger Bands N positions v2


输入值

  • 交易参数:
    • Lots - 开仓的交易量;
    • Stop Loss (in pips) - 止损价位;
    • Take Profit (in pips) - 止盈价位;
    • Trailing Stop (in pips) - 尾随值
    • Trailing Step (in pips) - 尾随步长值
    • Max positions - 一次允许的最大开仓数量。
  • 布林带参数:
    • period of moving average - 用于计算平均线的周期;
    • shift - 指标的水平偏移;
    • number of standard deviations - 指标中的标准偏差数;
    • type of price - 用于计算的价格类型。
  • Arrow parameters - 信号可视化参数:
    • 买入标志的颜色;
    • 卖出标志的颜色。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20353

ChannelEA1 ChannelEA1

ChannelEA1 - 一款依据通道操作的智能交易系统，使用限价挂单

Breakout Breakout

一款级别指标

Dots Dots

一款基于移动平均线的信号指标

Min_Max_Volume Min_Max_Volume

一款显示最大和最小交易量信息的指标。