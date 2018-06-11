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Bollinger Bands N positions v2 - MetaTrader 5EA
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Bollinger Bands N positions 的后续开发。
基于 iBands (布林带) 指标的智能交易系统。 收到信号后，EA 将相反的持仓平仓 (详情请参阅 '功能')。
版本 2 中的新功能
- Stop Loss - 止损值 (0 禁用参数);
- Take Profit - 止盈值 (0 禁用参数);
- Trailing Stop - 尾随停止值 (0 禁用参数);
- Trailing Step - 追踪步长 (如果已启用 "Trailing Stop"，则 "Trailing Step" 不能设为零！);
- Max positions - 持仓数量限制 (最小允许值为 "1" 笔持仓)。
功能
- 在新柱线上操作;
- 持仓数量不限;
- 如果收到买入信号，所有空头持仓均平仓;
- 如果收到卖出信号，所有多头持仓均平仓;
- 在开单前，检查是否有足够的资金进行双倍手数交易。
在 EURUSD H1 上按照默认参数从 2017.06.06 到 2018.04.10 进行测试:
输入值
- 交易参数:
- Lots - 开仓的交易量;
- Stop Loss (in pips) - 止损价位;
- Take Profit (in pips) - 止盈价位;
- Trailing Stop (in pips) - 尾随值
- Trailing Step (in pips) - 尾随步长值
- Max positions - 一次允许的最大开仓数量。
- 布林带参数:
- period of moving average - 用于计算平均线的周期;
- shift - 指标的水平偏移;
- number of standard deviations - 指标中的标准偏差数;
- type of price - 用于计算的价格类型。
- Arrow parameters - 信号可视化参数:
- 买入标志的颜色;
- 卖出标志的颜色。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20353
ChannelEA1
ChannelEA1 - 一款依据通道操作的智能交易系统，使用限价挂单Breakout
一款级别指标
Dots
一款基于移动平均线的信号指标Min_Max_Volume
一款显示最大和最小交易量信息的指标。