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Индикаторы

Mirror_Bands - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1655
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор, похожий на ленты Боллинджера, но имеющий сигнальную ("зекркальную") линию.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • MA period - период расчёта линии MA
  • Deviation - отклонение - ширина диапазона лент
  • Applied price - цена расчёта

Интерпретация индикатора:

Вход в длинную позицию - когда линия МА пересекает сигнальную (Mirror) линию снизу-вверх

Вход в короткую позицию - когда линия МА пересекает сигнальную (Mirror) линию сверху-вниз

Magic_Trend Magic_Trend

Трендовый индикатор Magic Trend

LWTI LWTI

Larry Large Trade Index

SWMA SWMA

Sine-Weighted Moving Average

Breakout Breakout

Индикатор уровней