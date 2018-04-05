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Mirror_Bands - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, похожий на ленты Боллинджера, но имеющий сигнальную ("зекркальную") линию.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- MA period - период расчёта линии MA
- Deviation - отклонение - ширина диапазона лент
- Applied price - цена расчёта
Интерпретация индикатора:
Вход в длинную позицию - когда линия МА пересекает сигнальную (Mirror) линию снизу-вверх
Вход в короткую позицию - когда линия МА пересекает сигнальную (Mirror) линию сверху-вниз
Magic_Trend
Трендовый индикатор Magic TrendLWTI
Larry Large Trade Index