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SWMA - индикатор для MetaTrader 5
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Синусоидально-взвешенная скользящая средняя.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
SineWMA[i]=Sum/Weight, где
Sum=Price[i-N+1]*sin(PI*(N)/(N+1))+Price[i-N+2]*sin(PI*(N-1)/(N+1))+…+Price[i]*sin(PI*1/(N+1))
Weight= sin(PI*(N)/(N+1))+ sin(PI*(N-1)/(N+1))+…+ sin(PI*1/(N+1)).
Mirror_Bands
Индикатор диапазонов (лент) с сигнальной линиейMagic_Trend
Трендовый индикатор Magic Trend