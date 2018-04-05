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Индикаторы

SWMA - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1771
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Синусоидально-взвешенная скользящая средняя.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

SineWMA[i]=Sum/Weight, где
Sum=Price[i-N+1]*sin(PI*(N)/(N+1))+Price[i-N+2]*sin(PI*(N-1)/(N+1))+…+Price[i]*sin(PI*1/(N+1))
Weight= sin(PI*(N)/(N+1))+ sin(PI*(N-1)/(N+1))+…+ sin(PI*1/(N+1)).

Mirror_Bands Mirror_Bands

Индикатор диапазонов (лент) с сигнальной линией

Magic_Trend Magic_Trend

Трендовый индикатор Magic Trend

Breakout Breakout

Индикатор уровней

WVF WVF

Williams' Vix Fix indicator