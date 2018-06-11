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指标

Breakout - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1990
等级:
(33)
已发布:
Breakout.mq5 (19.84 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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指标依据指定时间间隔在图表上显示“最高”和“最低”级别，其中时间间隔设置为区间开始和结束的小时和分钟。

指标显示两个区域: "period" 和 "area"。 当价格位于期间区域时，重新计算最高和最低的数值。

指标允许设置:

  • "period" 区域开始的小时和分钟
  • "period" 区域结束的小时和分钟
  • "area" 结束的小时和分钟
    "area" 区域自 "period" 区域结束之后开始

它有五个输入参数:

  • "Period" Hour begin - period 区域开始的小时
  • "Period" Minutes begin - period 区域开始的分钟
  • "Period" Hour end - period 区域结束的小时
  • "Period" Minutes end - period 区域结束的分钟
  • "Area" Hour end - area 区域结束的小时
  • "Area" Minutes end - area 区域结束的分钟

图例1. H1 图表上 "Period" 从 00:00 至 05:00, "Area" 至 23:00



图例 2. M15 图表上 "Period" 从 00:00 至 05:00, "Area" 至 23:00

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20343

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