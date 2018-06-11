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指标是尝试将走势稳定性理论与霍德里克 - 普雷斯科特滤波器相结合的结果。
霍德里克 - 普雷斯科特滤波器是一种平滑时间序列的方法，用于识别时间序列中的长期趋势，即季节性波动和趋势。
一般稳定性理论是由 A. M. Lyapunov 开发的，他制定并证明了走势稳定性理论的主要定理。
指标有两个输入参数:
- Filter - 滤波器计算周期
- Applied price - 用于计算的价格类型
由于使用了 HP 过滤器，该指标具有以下特征: 包括当前柱线的三根柱线会重绘。 由于滞后相对较小，这可以忽略不计: 指标善于预测价格走势的可能变化。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20341
SWMA
正弦加权移动均线Mirror_Bands
一款带有信号线的带状指标
Breakout
一款级别指标ChannelEA1
ChannelEA1 - 一款依据通道操作的智能交易系统，使用限价挂单