指标是尝试将走势稳定性理论与霍德里克 - 普雷斯科特滤波器相结合的结果。

霍德里克 - 普雷斯科特滤波器是一种平滑时间序列的方法，用于识别时间序列中的长期趋势，即季节性波动和趋势。 一般稳定性理论是由 A. M. Lyapunov 开发的，他制定并证明了走势稳定性理论的主要定理。

指标有两个输入参数:

Filter - 滤波器计算周期

- 滤波器计算周期 Applied price - 用于计算的价格类型

由于使用了 HP 过滤器，该指标具有以下特征: 包括当前柱线的三根柱线会重绘。 由于滞后相对较小，这可以忽略不计: 指标善于预测价格走势的可能变化。