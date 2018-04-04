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Индикаторы

Drive - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1744
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор отношения бычьих и медвежьих свечей за заданный период баров.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Method - метод сглаживания

Расчёт индикатора:

Up (Green) = ((High - Open) + (Close - Low))/2, среднее за выбранный период;

Down (Red) = ((Open - Low) + (High - Close))/2, среднее за выбранный период.

Candle_Ratio Candle_Ratio

Отношение бычьих свечей к медвежьим за период времени

Bogie Bogie

Индикатор-осциллятор вероятных разворотов

EVWMA EVWMA

Elastic Volume Weighted MA

LWPI LWPI

Larry Commerical Proxy Index