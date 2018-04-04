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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Drive - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор отношения бычьих и медвежьих свечей за заданный период баров.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Method - метод сглаживания
Расчёт индикатора:
Up (Green) = ((High - Open) + (Close - Low))/2, среднее за выбранный период;
Down (Red) = ((Open - Low) + (High - Close))/2, среднее за выбранный период.
Candle_Ratio
Отношение бычьих свечей к медвежьим за период времениBogie
Индикатор-осциллятор вероятных разворотов