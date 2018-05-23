由 John Ehlres 创建的指标之一，根据 Ehlers:

即时趋势线: 它之所以有效是因为它完全从平滑平均中去除了主导的循环， 从数学角度看，矩形窗口的傅立叶变换（由简单平均形成）是Sin（x）/x分布。目标是把第一个空分布放到主导循环中。从直观上看，我们所做的就是在全部主导循环期间内进行简单移动平均，在这样的平均中，很多高于中间点或者低于中间点的采样点的总和是0。

这个版本使用一种区带扩展了 即时趋势线指标，这样可以使判断趋势更加简单，并且可以过滤掉一些错误信号，因为即时趋势线可能只是根据斜率生成信号。并且它也和最初版本有很重要的一点不同：它没有使用分数 alpha 参数来计算，这个版本使用的周期数和平均是同一类的，并且使用方法比初始版本更加直观。