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由 John Ehlres 创建的指标之一，根据 Ehlers:
即时趋势线:
它之所以有效是因为它完全从平滑平均中去除了主导的循环，
从数学角度看，矩形窗口的傅立叶变换（由简单平均形成）是Sin（x）/x分布。目标是把第一个空分布放到主导循环中。从直观上看，我们所做的就是在全部主导循环期间内进行简单移动平均，在这样的平均中，很多高于中间点或者低于中间点的采样点的总和是0。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20104
Stochastic DeMarker
这个版本的 DeMarker 指标利用了平滑过的随机震荡指标的“帮助”，而增强了 DeMaker 的状态，有助于更简单地确定趋势的方向。Dsl - 市场均势
市场均势(Balance of Market Power)和 DSL (Discontinued Signal Line，间断信号线)组合，在有趋势模式和剥头皮模式下都可以使用。