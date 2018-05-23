这个版本的 DeMarker 指标利用了平滑过的随机震荡指标的“帮助”，而增强了 DeMaker 的状态，有助于更简单地确定趋势的方向。

市场均势(Balance of Market Power)和 DSL (Discontinued Signal Line，间断信号线)组合，在有趋势模式和剥头皮模式下都可以使用。