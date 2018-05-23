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即时趋势线 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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由 John Ehlres 创建的指标之一，根据 Ehlers:

即时趋势线:

它之所以有效是因为它完全从平滑平均中去除了主导的循环，

从数学角度看，矩形窗口的傅立叶变换（由简单平均形成）是Sin（x）/x分布。目标是把第一个空分布放到主导循环中。从直观上看，我们所做的就是在全部主导循环期间内进行简单移动平均，在这样的平均中，很多高于中间点或者低于中间点的采样点的总和是0。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20104

Stochastic DeMarker Stochastic DeMarker

这个版本的 DeMarker 指标利用了平滑过的随机震荡指标的“帮助”，而增强了 DeMaker 的状态，有助于更简单地确定趋势的方向。

Dsl - 市场均势 Dsl - 市场均势

市场均势(Balance of Market Power)和 DSL (Discontinued Signal Line，间断信号线)组合，在有趋势模式和剥头皮模式下都可以使用。

即时趋势线区带 即时趋势线区带

这个版本使用一种区带来扩展了即时趋势线指标，可以更加简单地判断趋势和过滤掉一些错误信号，例如即时趋势线只使用斜率来当成信号。

平均交易量 平均交易量

久负盛名的交易量分析方法。