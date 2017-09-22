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Советники

News EA Template Without DLL From 2 Sources - эксперт для MetaTrader 4

Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
| Russian English
Просмотров:
6386
Рейтинг:
(46)
Опубликован:
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Это продолжение разработки исходного кода шаблона советника для работы с новостями. В данном шаблоне собраны функции для работы с двумя источниками новостей - Investing.com и Dailyfx.com. Шаблон сделан без использования DLL.

Советник может распознавать слабые, средние, сильные новости, а также отдельно Non-farm Payrolls. По каждому типу новостей есть настройка отступа во времени, которое скрипт будет подавать сигнал о предстоящей или прошедшей новости.

Используя данный шаблон можно также его инвертировать и заставить советник работать только в новостном фоне, или только, к примеру, перед выходом Non-farm Payrolls. Если в один момент выходит много новостей, то советник учитывает самые сильные.

В данной версии приведен более конкретный пример, как можно использовать шаблон в торговле. В него уже вставлена простая торговая функция ManageTrade(), поменяв которую можно реализовать свои пожелания. Логика работы в шаблоне простая - учитывая настройки, проверяется наличие новостей, если новости есть, то торговля останавливается на время, указанное в настройках.

Торговые функции вставлены в данном месте:

if(IsTradeAllowed() && trade)
     {// No news and Trade Allowed
      ManageTrade(); // Your trade functions
     }
Внимание! Для работы с данным советником, необходимо добавить в доверенные URL http://www.dailyfx.com/ и http://ec.forexprostools.com/


Настройки

  • SourceNews - выбор источника новостей;
  • LowNews - включение слабых новостей;
  • LowIndentBefore - отступ до выхода слабых новостей;
  • LowIndentAfter - отступ после выхода слабых новостей;
  • MidleNews - включение средних новостей;
  • MidleIndentBefore - отступ до выхода средних новостей;
  • MidleIndentAfter - отступ после выхода средних новостей;
  • HighNews - включение сильных новостей;
  • HighIndentBefore - отступ до выхода сильных новостей;
  • HighIndentAfter - отступ после выхода сильных новостей;
  • NFPNews - включение новостей Non-farm Payrolls;
  • NFPIndentBefore - отступ до выхода новостей Non-farm Payrolls;
  • NFPIndentAfter - отступ после выхода новостей Non-farm Payrolls;
  • DrawNewsLines - включение рисования линий на графике;
  • LowColor - цвет слабых новостей;
  • MidleColor - цвет средних новостей;
  • HighColor - цвет сильных новостей;
  • LineWidth - толщина линий;
  • LineStyle - стиль линий;
  • OnlySymbolNews - отображать только новости выбранного символа (true) или все (false);
  • Your Time Zone, GMT (for news) - часовой пояс по Гринвичу (GMT).

Еще раз повторюсь, это - шаблон и предназначен для разработки вашего собственного советника.

Если вы не можете разобраться, как вставить нужные вам функции, пишите, помощь близко.

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