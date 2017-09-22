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News EA Template Without DLL From 2 Sources - эксперт для MetaTrader 4
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Это продолжение разработки исходного кода шаблона советника для работы с новостями. В данном шаблоне собраны функции для работы с двумя источниками новостей - Investing.com и Dailyfx.com. Шаблон сделан без использования DLL.
Советник может распознавать слабые, средние, сильные новости, а также отдельно Non-farm Payrolls. По каждому типу новостей есть настройка отступа во времени, которое скрипт будет подавать сигнал о предстоящей или прошедшей новости.
Используя данный шаблон можно также его инвертировать и заставить советник работать только в новостном фоне, или только, к примеру, перед выходом Non-farm Payrolls. Если в один момент выходит много новостей, то советник учитывает самые сильные.
В данной версии приведен более конкретный пример, как можно использовать шаблон в торговле. В него уже вставлена простая торговая функция ManageTrade(), поменяв которую можно реализовать свои пожелания. Логика работы в шаблоне простая - учитывая настройки, проверяется наличие новостей, если новости есть, то торговля останавливается на время, указанное в настройках.
Торговые функции вставлены в данном месте:
if(IsTradeAllowed() && trade) {// No news and Trade Allowed ManageTrade(); // Your trade functions }
Настройки
- SourceNews - выбор источника новостей;
- LowNews - включение слабых новостей;
- LowIndentBefore - отступ до выхода слабых новостей;
- LowIndentAfter - отступ после выхода слабых новостей;
- MidleNews - включение средних новостей;
- MidleIndentBefore - отступ до выхода средних новостей;
- MidleIndentAfter - отступ после выхода средних новостей;
- HighNews - включение сильных новостей;
- HighIndentBefore - отступ до выхода сильных новостей;
- HighIndentAfter - отступ после выхода сильных новостей;
- NFPNews - включение новостей Non-farm Payrolls;
- NFPIndentBefore - отступ до выхода новостей Non-farm Payrolls;
- NFPIndentAfter - отступ после выхода новостей Non-farm Payrolls;
- DrawNewsLines - включение рисования линий на графике;
- LowColor - цвет слабых новостей;
- MidleColor - цвет средних новостей;
- HighColor - цвет сильных новостей;
- LineWidth - толщина линий;
- LineStyle - стиль линий;
- OnlySymbolNews - отображать только новости выбранного символа (true) или все (false);
- Your Time Zone, GMT (for news) - часовой пояс по Гринвичу (GMT).
Еще раз повторюсь, это - шаблон и предназначен для разработки вашего собственного советника.
Если вы не можете разобраться, как вставить нужные вам функции, пишите, помощь близко.
Отображение усредненных величин сил быков и медведей.Quantum 103
Сеточный советник на отложенных ордерах, индикаторы не используются. Управление советником возможно графической кнопкой.
Индикатор Momentum относительно заданного уровня.Engulfing
Индикатор отображает на графике свечной паттерн "Поглощение".