Это продолжение разработки исходного кода шаблона советника для работы с новостями. В данном шаблоне собраны функции для работы с двумя источниками новостей - Investing.com и Dailyfx.com. Шаблон сделан без использования DLL.

Советник может распознавать слабые, средние, сильные новости, а также отдельно Non-farm Payrolls. По каждому типу новостей есть настройка отступа во времени, которое скрипт будет подавать сигнал о предстоящей или прошедшей новости.

Используя данный шаблон можно также его инвертировать и заставить советник работать только в новостном фоне, или только, к примеру, перед выходом Non-farm Payrolls. Если в один момент выходит много новостей, то советник учитывает самые сильные.

В данной версии приведен более конкретный пример, как можно использовать шаблон в торговле. В него уже вставлена простая торговая функция ManageTrade(), поменяв которую можно реализовать свои пожелания. Логика работы в шаблоне простая - учитывая настройки, проверяется наличие новостей, если новости есть, то торговля останавливается на время, указанное в настройках.

Торговые функции вставлены в данном месте:

if ( IsTradeAllowed () && trade) { ManageTrade(); }

Внимание! Для работы с данным советником, необходимо добавить в доверенные URL http://www.dailyfx.com/ и http://ec.forexprostools.com/





Настройки

SourceNews - выбор источника новостей;

- выбор источника новостей; LowNews - включение слабых новостей;

- включение слабых новостей; LowIndentBefore - отступ до выхода слабых новостей;

- отступ до выхода слабых новостей; LowIndentAfter - отступ после выхода слабых новостей;

- отступ после выхода слабых новостей; MidleNews - включение средних новостей;

- включение средних новостей; MidleIndentBefore - отступ до выхода средних новостей;

- отступ до выхода средних новостей; MidleIndentAfter - отступ после выхода средних новостей;

- отступ после выхода средних новостей; HighNews - включение сильных новостей;

- включение сильных новостей; HighIndentBefore - отступ до выхода сильных новостей;

- отступ до выхода сильных новостей; HighIndentAfter - отступ после выхода сильных новостей;

- отступ после выхода сильных новостей; NFPNews - включение новостей Non-farm Payrolls;

- включение новостей Non-farm Payrolls; NFPIndentBefore - отступ до выхода новостей Non-farm Payrolls;

- отступ до выхода новостей Non-farm Payrolls; NFPIndentAfter - отступ после выхода новостей Non-farm Payrolls;

- отступ после выхода новостей Non-farm Payrolls; DrawNewsLines - включение рисования линий на графике;

- включение рисования линий на графике; LowColor - цвет слабых новостей;

- цвет слабых новостей; MidleColor - цвет средних новостей;

- цвет средних новостей; HighColor - цвет сильных новостей;

- цвет сильных новостей; LineWidth - толщина линий;

- толщина линий; LineStyle - стиль линий;

- стиль линий; OnlySymbolNews - отображать только новости выбранного символа (true) или все (false);

- отображать только новости выбранного символа (true) или все (false); Your Time Zone, GMT (for news) - часовой пояс по Гринвичу (GMT).

Еще раз повторюсь, это - шаблон и предназначен для разработки вашего собственного советника.

Если вы не можете разобраться, как вставить нужные вам функции, пишите, помощь близко.