По сути это исходный код (шаблон) советника, который скачивает новости с сайта investing.com на MQL4 без использования DLL. Если вы искали, как это сделать, допустим, для своего продукта в Маркете (там запрещены DLL), то это то, что вам нужно. Теперь любой желающий может в свой советник вставить возможность работы в соответствии с новостным фоном — и даже сможет это сделать сам. Шаблон основан на индикаторе Urdala News Investing.

Например, можно сделать так, чтобы ваш советник вообще не торговал во время выхода новостей, или закрыл все плюсовые позиции перед выходом новостей, или чтобы открыл отложенные ордера перед новостью, вариантов тьма. Я даю вам заготовку — творите.

Но несмотря на то, что это только шаблон, он вполне работает как индикатор новостного фона — подает сигналы, рисует линии.

Советы:

В коде есть такой участок

if (CheckNews> 0 ) { Comment ( "News time" ); } else { Comment ( "No news" ); }

В данный момент советник просто выдает комментарий, что есть новость или нет новости, вместо этих комментариев вы можете вставить те условия, которые вы хотите исполнять при новостных событиях.

Внимание! Для работы с советником, необходимо добавить в доверенные URL: http://ec.forexprostools.com/?columns=exc_currency,exc_importance&importance=1,2,3&calType=week&timeZone=15&lang=1

Список переменных:

BeforeNewsStop - время в минутах, которое отступает советник перед новостью, перед срабатыванием, к примеру, за 5 минут до новости. Советник входит в режим "Новость есть".

- время в минутах, которое отступает советник перед новостью, перед срабатыванием, к примеру, за 5 минут до новости. Советник входит в режим "Новость есть". AfterNewsStop - время в минутах, которое отступает советник после новости, к примеру, 5 минут после выхода новости. Советник выходит из режима "Новость есть".

- время в минутах, которое отступает советник после новости, к примеру, 5 минут после выхода новости. Советник выходит из режима "Новость есть". NewsLight, NewsMedium, NewsHard - включают загрузку слабых, средних и сильных новостей.

- включают загрузку слабых, средних и сильных новостей. offset - часовой пояс по Гринвичу (GMT).

- часовой пояс по Гринвичу (GMT). NewsSymb - перечисляются все валюты, для которых необходимо загрузить новости. Если поле пустое, то берутся две валюты самого символа.

- перечисляются все валюты, для которых необходимо загрузить новости. Если поле пустое, то берутся две валюты самого символа. DrawLines - рисовать ли линии на графике.

- рисовать ли линии на графике. Next - рисовать только будущие новости, прошедшие не рисуем.

- рисовать только будущие новости, прошедшие не рисуем. Signal - сигнализировать о приближении новости на расстоянии BeforeNewsStop минут.

Если вы сами не можете справиться со вставкой в советник необходимых функций — обращайтесь.