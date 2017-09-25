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Momentum_Histo - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор Momentum относительно заданного уровня.
Описание настроек
- MPeriod - период индикатора;
- MLevel - уровень индикатора.
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Шаблон советника с источником новостей из Investing.com или Dailyfx.com без использования DLL.Дифференциальный индикатор Султонова
Отображение усредненных величин сил быков и медведей.
Engulfing
Индикатор отображает на графике свечной паттерн "Поглощение".RSI 7TF
Это исходный код индикатора RSI 7TF. Мультитаймфреймовый индикатор RSI с возможностью определения тренда, зон перекупленности и перепроданности, всех пересечений сигнальных линий с разных таймфреймов на одном графике в виде стрелок и звуковых оповещений.