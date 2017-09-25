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Индикаторы

Momentum_Histo - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
9115
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор Momentum относительно заданного уровня.


Описание настроек

  • MPeriod - период индикатора;
  • MLevel - уровень индикатора.

News EA Template Without DLL From 2 Sources News EA Template Without DLL From 2 Sources

Шаблон советника с источником новостей из Investing.com или Dailyfx.com без использования DLL.

Дифференциальный индикатор Султонова Дифференциальный индикатор Султонова

Отображение усредненных величин сил быков и медведей.

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Это исходный код индикатора RSI 7TF. Мультитаймфреймовый индикатор RSI с возможностью определения тренда, зон перекупленности и перепроданности, всех пересечений сигнальных линий с разных таймфреймов на одном графике в виде стрелок и звуковых оповещений.