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Советники

Quantum 103 - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
18719
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Сеточный советник на отложенных ордерах, индикаторы не используются. Управление советником возможно графической кнопкой. Советник автоматически выключается после окончания времени его работы, удаляет все отложенные ордера и принудительно закрывает все открытые позиции, при нажатии графической кнопки происходит тоже самое или перезапуск советника.


Описание настроек

  • TimeCLOSE - включить время останова работы советника;
  • TIME_HOUR_STOP - часы времени останова работы советника;
  • TIME_MINUTE_STOP - минуты времени останова работы советника;
  • TIME_HOUR_START - часы начала работы советника;
  • TIME_MINUTE_START - минуты начала работы советника;
  • BuyStop_count - количество ордеров BuyStop, при 0 не выставляются;
  • BuyLimit_count - количество ордеров BuyLimit, при 0 не выставляются;
  • SellStop_count - количество ордеров SellStop, при 0 не выставляются;
  • SellLimit_count - количество ордеров SellLimit, при 0 не выставляются;
  • Step - шаг между ордерами;
  • StopLoss_overall - включить или выключить общий стоп лосс;
  • Buy_StopLoss - общий стоп лосс для всех покупок (в виде уровня цены, должен быть ниже уровня текущей цены);
  • Sell_StopLoss - общий стоп лосс для всех продаж (в виде уровня цены, должен быть выше уровня текущей цены);
  • StopLoss - уровень убытка в пунктах;
  • TakeProfit - уровень прибыли в пунктах;
  • LOT - объем ордеров;
  • Slippage - максимальное допустимое проскальзывание;
  • Tralling - включить или выключить траление;
  • TralingStart - размер трала, в пунктах;
  • TrailingStep - шаг трала;
  • Profit_currency - уровень прибыли в валюте депозита, для нескольких открытых позиций;
  • MagicNumber - магический номер ордеров.

Quantum 103

Quantum 103

Quantum 103

Masha Masha

Советник на пересечении двух скользящих средних.

Identical candles Identical candles

Семафорный свечной индикатор, который подсвечивает на графике свечи, на которых совпадают направления всех свечей, на выбранных вами таймфреймах.

Дифференциальный индикатор Султонова Дифференциальный индикатор Султонова

Отображение усредненных величин сил быков и медведей.

News EA Template Without DLL From 2 Sources News EA Template Without DLL From 2 Sources

Шаблон советника с источником новостей из Investing.com или Dailyfx.com без использования DLL.