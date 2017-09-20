Quantum 103

Сеточный советник на отложенных ордерах, индикаторы не используются. Управление советником возможно графической кнопкой. Советник автоматически выключается после окончания времени его работы, удаляет все отложенные ордера и принудительно закрывает все открытые позиции, при нажатии графической кнопки происходит тоже самое или перезапуск советника.





Описание настроек