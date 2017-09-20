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Quantum 103 - эксперт для MetaTrader 4
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Сеточный советник на отложенных ордерах, индикаторы не используются. Управление советником возможно графической кнопкой. Советник автоматически выключается после окончания времени его работы, удаляет все отложенные ордера и принудительно закрывает все открытые позиции, при нажатии графической кнопки происходит тоже самое или перезапуск советника.
Описание настроек
- TimeCLOSE - включить время останова работы советника;
- TIME_HOUR_STOP - часы времени останова работы советника;
- TIME_MINUTE_STOP - минуты времени останова работы советника;
- TIME_HOUR_START - часы начала работы советника;
- TIME_MINUTE_START - минуты начала работы советника;
- BuyStop_count - количество ордеров BuyStop, при 0 не выставляются;
- BuyLimit_count - количество ордеров BuyLimit, при 0 не выставляются;
- SellStop_count - количество ордеров SellStop, при 0 не выставляются;
- SellLimit_count - количество ордеров SellLimit, при 0 не выставляются;
- Step - шаг между ордерами;
- StopLoss_overall - включить или выключить общий стоп лосс;
- Buy_StopLoss - общий стоп лосс для всех покупок (в виде уровня цены, должен быть ниже уровня текущей цены);
- Sell_StopLoss - общий стоп лосс для всех продаж (в виде уровня цены, должен быть выше уровня текущей цены);
- StopLoss - уровень убытка в пунктах;
- TakeProfit - уровень прибыли в пунктах;
- LOT - объем ордеров;
- Slippage - максимальное допустимое проскальзывание;
- Tralling - включить или выключить траление;
- TralingStart - размер трала, в пунктах;
- TrailingStep - шаг трала;
- Profit_currency - уровень прибыли в валюте депозита, для нескольких открытых позиций;
- MagicNumber - магический номер ордеров.
Masha
Советник на пересечении двух скользящих средних.Identical candles
Семафорный свечной индикатор, который подсвечивает на графике свечи, на которых совпадают направления всех свечей, на выбранных вами таймфреймах.
Дифференциальный индикатор Султонова
Отображение усредненных величин сил быков и медведей.News EA Template Without DLL From 2 Sources
Шаблон советника с источником новостей из Investing.com или Dailyfx.com без использования DLL.