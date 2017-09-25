Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Engulfing - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 15024
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор отображает на графике бычье и медвежье поглощения.
Условия отображения паттернов
- Бычье поглощение - тело закрытой бычьей свечи поглощает тело предыдущей медвежьей свечи;
- Медвежье поглощение - тело закрытой медвежьей свечи поглощает тело предыдущей бычьей свечи.
Пример отображения паттернов
Momentum_Histo
Индикатор Momentum относительно заданного уровня.News EA Template Without DLL From 2 Sources
Шаблон советника с источником новостей из Investing.com или Dailyfx.com без использования DLL.
RSI 7TF
Это исходный код индикатора RSI 7TF. Мультитаймфреймовый индикатор RSI с возможностью определения тренда, зон перекупленности и перепроданности, всех пересечений сигнальных линий с разных таймфреймов на одном графике в виде стрелок и звуковых оповещений.Shooting Stars
Индикатор Shooting stars предназначен для поиска одноименного паттерна Shooting star и паттерна Hanging Man на графике любых валютных пар.