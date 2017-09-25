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Индикаторы

Engulfing - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Minaev
Andrey Minaev

Andrey Minaev

4.9 (340)
Привет.
Меня зовут Андрей, я разработчик программ на языках MQL4/5.
Опыт разработки более 10 лет, на сайте MQL5 писал программы на заказ более 6 лет, и выполнил более 500 работ.
В последнее время решил сменить деятельность с написания программ на заказ на написание программ в маркет.
60 продуктов 13 кодов 1 тема 53 комментария
Просмотров:
15024
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор отображает на графике бычье и медвежье поглощения.


Условия отображения паттернов

  • Бычье поглощение - тело закрытой бычьей свечи поглощает тело предыдущей медвежьей свечи;
  • Медвежье поглощение - тело закрытой медвежьей свечи поглощает тело предыдущей бычьей свечи.


Пример отображения паттернов

Momentum_Histo Momentum_Histo

Индикатор Momentum относительно заданного уровня.

News EA Template Without DLL From 2 Sources News EA Template Without DLL From 2 Sources

Шаблон советника с источником новостей из Investing.com или Dailyfx.com без использования DLL.

RSI 7TF RSI 7TF

Это исходный код индикатора RSI 7TF. Мультитаймфреймовый индикатор RSI с возможностью определения тренда, зон перекупленности и перепроданности, всех пересечений сигнальных линий с разных таймфреймов на одном графике в виде стрелок и звуковых оповещений.

Shooting Stars Shooting Stars

Индикатор Shooting stars предназначен для поиска одноименного паттерна Shooting star и паттерна Hanging Man на графике любых валютных пар.