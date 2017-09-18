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Индикаторы

Identical candles - индикатор для MetaTrader 4

Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
| Russian English
Просмотров:
11895
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Семафорный свечной индикатор, который подсвечивает на графике свечи, на которых совпадают направления всех свечей, на выбранных вами таймфреймах. К примеру везде растущие свечи (бычьи) или везде падающие свечи (медвежьи).

Могут быть включены/выключены любые таймфремы. Помимо стрелок индикатор может подавать звуковой сигнал о появлении новой стрелки на открытом вами таймфрейме.

В настройках можно:

  • Выключить отображение всех лишних стрелок и оставить, к примеру, только те, которые показывают смену направления сигнала, то есть только первую стрелку в каждое из направлений;
  • Указать, с какой свечи брать сигнал: с нулевой или с уже сформированной. Учитывайте то, что если вы берете нулевую свечу, то сигнал может быть перебит встречным из-за того, что свеча еще не сформирована и находится в стадии рисования.
Внимание! Если вы берете сигнал с нулевой свечи, проверяйте индикатор на тестере, потому что на истории могут быть другие данные.

Индикатор сделан по просьбе пользователя amon80, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме.

Пример. ТФ: M1, M5, M15 и shift = 1, Only signal change = true


Настройки индикатора

  • Alerts - включить/отключить звуковой сигнал;
  • Shift - сдвиг свечи, с которой берем сигнал: 0 - текущая свеча, 1 - предыдущая;
  • Only signal change - убрать с графика все лишние свечки, отображать только смену направлений;
  • TF M1 - добавить в расчет таймфрейм M1;
  • TF M5 - добавить в расчет таймфрейм M5;
  • TF M15 - добавить в расчет таймфрейм M15;
  • TF M30 - добавить в расчет таймфрейм M30;
  • TF H1 - добавить в расчет таймфрейм H1;
  • TF H4 - добавить в расчет таймфрейм H4;
  • TF D1 - добавить в расчет таймфрейм D1;
  • TF W1 - добавить в расчет таймфрейм W1;
  • TF MN - добавить в расчет таймфрейм MN;
  • Comments - включить/отключить комментарии;
  • clrBUY - цвет для стрелок Buy;
  • clrSELL - цвет для стрелок Sell.
S4T_DaysOfTheWeek S4T_DaysOfTheWeek

Индикатор размечает дни недели разноцветной гистограммой в под окне графика.

Follow Move Follow Move

Эксперт открывает сделку в направлении предыдущего движения цены или в противоположном направлении (на выбор).

Masha Masha

Советник на пересечении двух скользящих средних.

Quantum 103 Quantum 103

Сеточный советник на отложенных ордерах, индикаторы не используются. Управление советником возможно графической кнопкой.