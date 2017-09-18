Семафорный свечной индикатор, который подсвечивает на графике свечи, на которых совпадают направления всех свечей, на выбранных вами таймфреймах. К примеру везде растущие свечи (бычьи) или везде падающие свечи (медвежьи).

Могут быть включены/выключены любые таймфремы. Помимо стрелок индикатор может подавать звуковой сигнал о появлении новой стрелки на открытом вами таймфрейме.

В настройках можно:

Выключить отображение всех лишних стрелок и оставить, к примеру, только те, которые показывают смену направления сигнала, то есть только первую стрелку в каждое из направлений;

Указать, с какой свечи брать сигнал: с нулевой или с уже сформированной. Учитывайте то, что если вы берете нулевую свечу, то сигнал может быть перебит встречным из-за того, что свеча еще не сформирована и находится в стадии рисования.

Внимание! Если вы берете сигнал с нулевой свечи, проверяйте индикатор на тестере, потому что на истории могут быть другие данные.

Индикатор сделан по просьбе пользователя amon80, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме.

Пример. ТФ: M1, M5, M15 и shift = 1, Only signal change = true





Настройки индикатора