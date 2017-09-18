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Identical candles - индикатор для MetaTrader 4
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Семафорный свечной индикатор, который подсвечивает на графике свечи, на которых совпадают направления всех свечей, на выбранных вами таймфреймах. К примеру везде растущие свечи (бычьи) или везде падающие свечи (медвежьи).
Могут быть включены/выключены любые таймфремы. Помимо стрелок индикатор может подавать звуковой сигнал о появлении новой стрелки на открытом вами таймфрейме.
В настройках можно:
- Выключить отображение всех лишних стрелок и оставить, к примеру, только те, которые показывают смену направления сигнала, то есть только первую стрелку в каждое из направлений;
- Указать, с какой свечи брать сигнал: с нулевой или с уже сформированной. Учитывайте то, что если вы берете нулевую свечу, то сигнал может быть перебит встречным из-за того, что свеча еще не сформирована и находится в стадии рисования.
Индикатор сделан по просьбе пользователя amon80, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме.
Пример. ТФ: M1, M5, M15 и shift = 1, Only signal change = true
Настройки индикатора
- Alerts - включить/отключить звуковой сигнал;
- Shift - сдвиг свечи, с которой берем сигнал: 0 - текущая свеча, 1 - предыдущая;
- Only signal change - убрать с графика все лишние свечки, отображать только смену направлений;
- TF M1 - добавить в расчет таймфрейм M1;
- TF M5 - добавить в расчет таймфрейм M5;
- TF M15 - добавить в расчет таймфрейм M15;
- TF M30 - добавить в расчет таймфрейм M30;
- TF H1 - добавить в расчет таймфрейм H1;
- TF H4 - добавить в расчет таймфрейм H4;
- TF D1 - добавить в расчет таймфрейм D1;
- TF W1 - добавить в расчет таймфрейм W1;
- TF MN - добавить в расчет таймфрейм MN;
- Comments - включить/отключить комментарии;
- clrBUY - цвет для стрелок Buy;
- clrSELL - цвет для стрелок Sell.
Индикатор размечает дни недели разноцветной гистограммой в под окне графика.Follow Move
Эксперт открывает сделку в направлении предыдущего движения цены или в противоположном направлении (на выбор).
Советник на пересечении двух скользящих средних.Quantum 103
Сеточный советник на отложенных ордерах, индикаторы не используются. Управление советником возможно графической кнопкой.