Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Masha - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 17594
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник на пересечении двух скользящих средних.
Описание настроек
- StopLoss - уровень убытка;
- TakeProfit - уровень прибыли;
- Lot - объем ордеров;
- factor - коэффициент умножения объема дополнительных ордеров;
- additional - ограничение количества однонаправленных ордеров;
- distance - минимальное расстояние между однонаправленными ордерами;
- profit_currency - прибыль в валюте депозита для нескольких однонаправленных ордеров;
- period_MA1 - период быстрой скользящей средней;
- period_MA2 - период медленной скользящей средней;
- shift - бар для сигналов от индикаторов;
- magic_number - магический номер ордеров советника;
- TStop - размер трейлинга;
- TrailingStep - шаг трейлинга.
Identical candles
Семафорный свечной индикатор, который подсвечивает на графике свечи, на которых совпадают направления всех свечей, на выбранных вами таймфреймах.S4T_DaysOfTheWeek
Индикатор размечает дни недели разноцветной гистограммой в под окне графика.
Quantum 103
Сеточный советник на отложенных ордерах, индикаторы не используются. Управление советником возможно графической кнопкой.Дифференциальный индикатор Султонова
Отображение усредненных величин сил быков и медведей.