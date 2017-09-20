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Советники

Masha - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
17594
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Советник на пересечении двух скользящих средних.


Описание настроек

  • StopLoss - уровень убытка;
  • TakeProfit - уровень прибыли;
  • Lot - объем ордеров;
  • factor - коэффициент умножения объема дополнительных ордеров;
  • additional - ограничение количества однонаправленных ордеров;
  • distance - минимальное расстояние между однонаправленными ордерами;
  • profit_currency - прибыль в валюте депозита для нескольких однонаправленных ордеров;
  • period_MA1 - период быстрой скользящей средней;
  • period_MA2 - период медленной скользящей средней;
  • shift - бар для сигналов от индикаторов;
  • magic_number - магический номер ордеров советника;
  • TStop - размер трейлинга;
  • TrailingStep - шаг трейлинга.

EA Masha

EA Masha

Identical candles Identical candles

Семафорный свечной индикатор, который подсвечивает на графике свечи, на которых совпадают направления всех свечей, на выбранных вами таймфреймах.

S4T_DaysOfTheWeek S4T_DaysOfTheWeek

Индикатор размечает дни недели разноцветной гистограммой в под окне графика.

Quantum 103 Quantum 103

Сеточный советник на отложенных ордерах, индикаторы не используются. Управление советником возможно графической кнопкой.

Дифференциальный индикатор Султонова Дифференциальный индикатор Султонова

Отображение усредненных величин сил быков и медведей.