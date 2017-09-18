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S4T_DaysOfTheWeek - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор размечает дни недели разноцветной гистограммой в подокне графика.
Follow Move
Эксперт открывает сделку в направлении предыдущего движения цены или в противоположном направлении (на выбор).CCI Expert
Довольно примитивный советник, основанный на индикаторе ССI.
Identical candles
Семафорный свечной индикатор, который подсвечивает на графике свечи, на которых совпадают направления всех свечей, на выбранных вами таймфреймах.Masha
Советник на пересечении двух скользящих средних.