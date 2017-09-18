S4T_DaysOfTheWeek

Эксперт открывает сделку в направлении предыдущего движения цены или в противоположном направлении (на выбор).

Семафорный свечной индикатор, который подсвечивает на графике свечи, на которых совпадают направления всех свечей, на выбранных вами таймфреймах.

Советник на пересечении двух скользящих средних.