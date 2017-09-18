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Индикаторы

S4T_DaysOfTheWeek - индикатор для MetaTrader 4

Dmitry Zhezhera
Dmitry Zhezhera

Dmitry Zhezhera

5 (57)
2 продукта 2 кода 6 комментариев
| Russian English
Просмотров:
5291
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор размечает дни недели разноцветной гистограммой в подокне графика.

S4T_DaysOfTheWeek_Inputs

S4T_DaysOfTheWeek

Follow Move Follow Move

Эксперт открывает сделку в направлении предыдущего движения цены или в противоположном направлении (на выбор).

CCI Expert CCI Expert

Довольно примитивный советник, основанный на индикаторе ССI.

Identical candles Identical candles

Семафорный свечной индикатор, который подсвечивает на графике свечи, на которых совпадают направления всех свечей, на выбранных вами таймфреймах.

Masha Masha

Советник на пересечении двух скользящих средних.