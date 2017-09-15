Эксперт открывает сделку в направлении предыдущего движения цены или в противоположном направлении (на выбор). Предыдущее направление берется из заданного временного интервала. Сделки закрываются по таймеру. Одновременно может быть открыто несколько сделок. Эксперт торгует по часовым барам, поэтому оптимизировать и тестировать его нужно по ценам открытия часовых баров, что сокращает время тестирования и оптимизации.





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