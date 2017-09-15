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Follow Move - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Tkach
Vladimir Tkach

Vladimir Tkach

4 (52)
YouTube channel with video manuals https://www.youtube.com/user/tka400/videos
24 продукта 8 кодов 6 тем 738 комментариев
Просмотров:
7661
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт открывает сделку в направлении предыдущего движения цены или в противоположном направлении (на выбор). Предыдущее направление берется из заданного временного интервала. Сделки закрываются по таймеру. Одновременно может быть открыто несколько сделок. Эксперт торгует по часовым барам, поэтому оптимизировать и тестировать его нужно по ценам открытия часовых баров, что сокращает время тестирования и оптимизации.


Параметры

  • Stsrt hour - начало временного интервала, час (от 0 до 23);
  • End hour - конец временного интервала, час (от 0 до 23);
  • Deal duration (hours) - продолжительность сделки, в часах;
  • Maximum deals - максимальное число одновременно открытых сделок;
  • Slippage (pips) - величина допустимого проскальзывания;
  • Use reverse - использовать реверс при задании направления торговли;
  • Lot size - объем открываемой позиции;
  • Magic number - магический номер сделок.

CCI Expert CCI Expert

Довольно примитивный советник, основанный на индикаторе ССI.

Momentum_YTG Momentum_YTG

Индикатор Momentum в виде цветной гистограммы.

S4T_DaysOfTheWeek S4T_DaysOfTheWeek

Индикатор размечает дни недели разноцветной гистограммой в под окне графика.

Identical candles Identical candles

Семафорный свечной индикатор, который подсвечивает на графике свечи, на которых совпадают направления всех свечей, на выбранных вами таймфреймах.