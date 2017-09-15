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Follow Move - эксперт для MetaTrader 4
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Эксперт открывает сделку в направлении предыдущего движения цены или в противоположном направлении (на выбор). Предыдущее направление берется из заданного временного интервала. Сделки закрываются по таймеру. Одновременно может быть открыто несколько сделок. Эксперт торгует по часовым барам, поэтому оптимизировать и тестировать его нужно по ценам открытия часовых баров, что сокращает время тестирования и оптимизации.
Параметры
- Stsrt hour - начало временного интервала, час (от 0 до 23);
- End hour - конец временного интервала, час (от 0 до 23);
- Deal duration (hours) - продолжительность сделки, в часах;
- Maximum deals - максимальное число одновременно открытых сделок;
- Slippage (pips) - величина допустимого проскальзывания;
- Use reverse - использовать реверс при задании направления торговли;
- Lot size - объем открываемой позиции;
- Magic number - магический номер сделок.
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