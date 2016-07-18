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Советники

Trade panel with autopilot - эксперт для MetaTrader 4

Sergey Pavlov
Sergey Pavlov

Sergey Pavlov

4.8 (29)
1. Сделаю любой ваш советник прибыльным.
2. Проведу многофакторные исследования любого вашего индикатора и предложу прибыльную торговую стратегию для него.
10 статей 17 кодов 30 тем 1120 комментариев
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8288
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(20)
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Торговая панель для ручной и автоматической торговли, демонстрирует возможности библиотеки MasterWindows. Код панели автоматически сгенерирован с помощью среды визуального проектирования интерфейсных окон MasterWindows for MQL5.

Анализ ценовых баз типа ENUM_APPLIED_PRICE позволяет сделать предположение о возможном дальнейшем движении цены. Вероятность такого движения показана в виде шкалы и в процентном выражении. Используя функционал торговой панели, можно выдавать приказы брокеру на исполнение торговых операций. В данном примере используются рыночные ордера. Кроме того, можно осуществлять закрытие ордеров, разрешать или нет установку Stop Loss, включать автопилот.

Автопилот — это автоматизированная торговля по сигналам панели. Включается нажатием соответствующей кнопки.

Входные данные:

input bool     inp_on_trade=false;  // Autopilot (On/Off)
input double   inp_open=85;         // Threshold values for the opening position
input double   inp_close=55;        // Threshold values for the closing position
input double   inp_lot_fix=0.01;    // lot fixed
input double   inp_lot_perc=0.01;   // lot as a percentage of equity
input bool     inp_on_lot=false;    // if "false" to % of the equity
input bool     inp_on_SL=false;     // Stop loss (On/Off)

Рис. 1. Внешний вид торговой панели

Рис. 1. Внешний вид торговой панели

Советы:

  • В папке \MQL4\Include\ должна находится библиотека MasterWindows. Она нужна для того, чтобы созданные вами интерфейсные окна полноценно работали.
  • Для лучшего отображения созданных интерфейсных окон, используйте графические схемы с чёрным фоном.
  • Эта демонстрационная панель (программа-шутка) не предназначена для реальных счетов. Впрочем, если переделать или заменить функцию генерации сигналов BUYorSELL() на вашу торговую систему, добавить функции сопровождения позиций, ... то можно и на реал.
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