Индикатор предназначен для проверки ручных стратегий и тренировки работы по стратегии с отчетом работы в виде таблицы, графика, а также сохранения шаблона с разметкой и без разметки.

Этот инструмент разрабатывался в помощь анализировать интересные стратегии, а также набивать руку и приобретать опыт анализа сигналов по историческим данным в выбранной вами стратегии.

Максимальное приближение к правилам рынка дает возможность новичку понять логику отработки приказов, формирование сигналов стратегией и подбор стратегии под себя.

Индикатор ТРЕНЕР_ММ является доработкой индикатора ТРЕНЕР и использует все его функции с изменением информационной панели:

Добавлен просмотр профита открытого ордера в динамике на каждом баре (красная стрелка).

Добавлен комментарий основных параметров (зеленая стрелка). При открытии ордера удаляется.

При балансе в минусе (нет средств) индикатор останавливает работу.

Введен мани-менеджмент в проценте риска от величины StopLoss. При риске 0% лот всегда минимальный.

Введена визуализация уровня StopLoss и TakeProfit (=StopLoss) на рассматриваемом баре в виде серой линии, показывающая волатильность рынка, и риск открытия или закрытия ордера. Отдельно написан рабочий индикатор в https://www.mql5.com/ru/code/15246.

В таблицу отчета добавлено время исполнения приказов:

Основные правила работы такие же, как в индикаторе ТРЕНЕР.