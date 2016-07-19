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Индикаторы

Помощник для выбора ручной стратегии модифицированный - индикатор для MetaTrader 4

Fedor Smirnov
Fedor Smirnov

Fedor Smirnov

4 кода 17 комментариев
| Russian English
Просмотров:
11285
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Индикатор предназначен для проверки ручных стратегий и тренировки работы по стратегии с отчетом работы в виде таблицы, графика, а также сохранения шаблона с разметкой и без разметки.

Этот инструмент разрабатывался в помощь анализировать интересные стратегии, а также набивать руку и приобретать опыт анализа сигналов по историческим данным в выбранной вами стратегии.

Максимальное приближение к правилам рынка дает возможность новичку понять логику отработки приказов, формирование сигналов стратегией и подбор стратегии под себя.

Индикатор ТРЕНЕР_ММ является доработкой индикатора ТРЕНЕР и использует все его функции с изменением информационной панели:

  • Добавлен просмотр профита открытого ордера в динамике на каждом баре (красная стрелка).
  • Добавлен комментарий основных параметров (зеленая стрелка). При открытии ордера удаляется.
  • При балансе в минусе (нет средств) индикатор останавливает работу.
  • Введен мани-менеджмент в проценте риска от величины StopLoss. При риске 0% лот всегда минимальный.
  • Введена визуализация уровня StopLoss и TakeProfit (=StopLoss) на рассматриваемом баре в виде серой линии, показывающая волатильность рынка, и риск открытия или закрытия ордера. Отдельно написан рабочий индикатор в https://www.mql5.com/ru/code/15246.

В таблицу отчета добавлено время исполнения приказов:

Основные правила работы такие же, как в индикаторе ТРЕНЕР.

SAW_system_1 SAW_system_1

Советник SAW_system_1 выставляет отложенные ордера из расчета волатильности за N дней.

Trade panel with autopilot Trade panel with autopilot

Пример создания торговой панели с использованием библиотеки MasterWindows.

Binary Option open trade Binary Option open trade

Скрипт предназначен для открытия сделок по бинарным опционам через платформу MetaTrader 4, если эту возможность поддерживает ваш брокер.

Спред и время до следующей свечи Спред и время до следующей свечи

Данный индикатор показывает текущий спред инструмента и сколько времени осталось до закрытия текущего бара.