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Помощник для выбора ручной стратегии модифицированный - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор предназначен для проверки ручных стратегий и тренировки работы по стратегии с отчетом работы в виде таблицы, графика, а также сохранения шаблона с разметкой и без разметки.
Этот инструмент разрабатывался в помощь анализировать интересные стратегии, а также набивать руку и приобретать опыт анализа сигналов по историческим данным в выбранной вами стратегии.
Максимальное приближение к правилам рынка дает возможность новичку понять логику отработки приказов, формирование сигналов стратегией и подбор стратегии под себя.
Индикатор ТРЕНЕР_ММ является доработкой индикатора ТРЕНЕР и использует все его функции с изменением информационной панели:
- Добавлен просмотр профита открытого ордера в динамике на каждом баре (красная стрелка).
- Добавлен комментарий основных параметров (зеленая стрелка). При открытии ордера удаляется.
- При балансе в минусе (нет средств) индикатор останавливает работу.
- Введен мани-менеджмент в проценте риска от величины StopLoss. При риске 0% лот всегда минимальный.
- Введена визуализация уровня StopLoss и TakeProfit (=StopLoss) на рассматриваемом баре в виде серой линии, показывающая волатильность рынка, и риск открытия или закрытия ордера. Отдельно написан рабочий индикатор в https://www.mql5.com/ru/code/15246.
В таблицу отчета добавлено время исполнения приказов:
Основные правила работы такие же, как в индикаторе ТРЕНЕР.
Советник SAW_system_1 выставляет отложенные ордера из расчета волатильности за N дней.Trade panel with autopilot
Пример создания торговой панели с использованием библиотеки MasterWindows.
Скрипт предназначен для открытия сделок по бинарным опционам через платформу MetaTrader 4, если эту возможность поддерживает ваш брокер.Спред и время до следующей свечи
Данный индикатор показывает текущий спред инструмента и сколько времени осталось до закрытия текущего бара.