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SAW_system_1 - эксперт для MetaTrader 4
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Советник SAW_system_1 выставляет отложенные ордера из расчета волатильности за N дней. При этом стоп-лосс всегда устанавливается на уровень противоположного ордера, поэтому указывая величину стоп-лосса, вы одновременно указываете и расстоянием между ордерами. Стоп-лосс и тейк-профит рассчитывается НЕ в пунктах, а в процентах от средней волатильности за указанное количество дней.
Ордера устанавливаются в определенный час (время терминала) и если ни один из них не сработал, то в указанный час они удаляются.
Дополнительно эксперт может "перевернуть" позицию при срабатывании первого стоп-лосса, точнее он просто не удаляет противоположный ордер, при открытии позиции по одному из ордеров. Также при открытии позиции противоположный ордер может быть установлен с увеличенным лотом для компенсации потерь, если позиция по 2-му ордеру закроется с прибылью.
Параметры:
- Lot - торговый лот;
- Amount of days (for calculating volatility) - количество дней для расчета волатильности;
- Hour installation orders (terminal time) - час установки ордеров (время терминала);
- Hour removal orders (terminal time) - час удаления ордеров (время терминала);
- Stop-Loss (percentage of the average volatility) - стоп-лосс (процент от средней волатильности);
- Take-Profit (percentage of the average volatility) - тейк-профит (процент от средней волатильности);
- Reverse positions - переворот позиции;
- Martingale - использование Мартингейла;
- Multiplier - коэффициент мартингейла.
Торговый инструмент НЕ имеет значения, главное провести оптимизацию.
Тайм-фрейм также не важен, так как все происходит по времени терминала.
Советы:
- Оптимизацию параметров лучше делать не более, чем за год, так как больший период не имеет смысла.
- Скорее всего, переоптимизацию придется делать примерно каждые 3 месяца.
- Этот код я писал очень давно, поэтому обо всех проблемах пишите, буду исправлять по мере возможности.
Пример создания торговой панели с использованием библиотеки MasterWindows.RAD - Rapid Application Development library
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