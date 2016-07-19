Советник SAW_system_1 выставляет отложенные ордера из расчета волатильности за N дней. При этом стоп-лосс всегда устанавливается на уровень противоположного ордера, поэтому указывая величину стоп-лосса, вы одновременно указываете и расстоянием между ордерами. Стоп-лосс и тейк-профит рассчитывается НЕ в пунктах, а в процентах от средней волатильности за указанное количество дней.

Ордера устанавливаются в определенный час (время терминала) и если ни один из них не сработал, то в указанный час они удаляются.

Дополнительно эксперт может "перевернуть" позицию при срабатывании первого стоп-лосса, точнее он просто не удаляет противоположный ордер, при открытии позиции по одному из ордеров. Также при открытии позиции противоположный ордер может быть установлен с увеличенным лотом для компенсации потерь, если позиция по 2-му ордеру закроется с прибылью.

Параметры:

Lot - торговый лот;

- торговый лот; Amount of days (for calculating volatility) - количество дней для расчета волатильности;

- количество дней для расчета волатильности; Hour installation orders (terminal time) - час установки ордеров (время терминала);



- час установки ордеров (время терминала); Hour removal orders (terminal time) - час удаления ордеров (время терминала);

- час удаления ордеров (время терминала); Stop-Loss (percentage of the average volatility) - стоп-лосс (процент от средней волатильности);



- стоп-лосс (процент от средней волатильности); Take-Profit (percentage of the average volatility) - тейк-профит (процент от средней волатильности);

- тейк-профит (процент от средней волатильности); Reverse positions - переворот позиции;



- переворот позиции; Martingale - использование Мартингейла;

- использование Мартингейла; Multiplier - коэффициент мартингейла.

Торговый инструмент НЕ имеет значения, главное провести оптимизацию.

Тайм-фрейм также не важен, так как все происходит по времени терминала.





Советы: