CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

SAW_system_1 - эксперт для MetaTrader 4

Dmitriy Demidov
Dmitriy Demidov

Dmitriy Demidov

5 (11)
Добрый день!
Меня зовут, Дмитрий!
Общий опыт в программировании 3 года (на разных языках, в том числе и на MQL4 и MQL5)!
В основном это были любительские проекты и только несколько коммерческих (индикаторы, советники, скрипты).
1 код 2 темы 31 комментарий
| Russian English
Просмотров:
8486
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник SAW_system_1 выставляет отложенные ордера из расчета волатильности за N дней. При этом стоп-лосс всегда устанавливается на уровень противоположного ордера, поэтому указывая величину стоп-лосса, вы одновременно указываете и расстоянием между ордерами. Стоп-лосс и тейк-профит рассчитывается НЕ в пунктах, а в процентах от средней волатильности за указанное количество дней.

Ордера устанавливаются в определенный час (время терминала) и если ни один из них не сработал, то в указанный час они удаляются.

Дополнительно эксперт может "перевернуть" позицию при срабатывании первого стоп-лосса, точнее он просто не удаляет противоположный ордер, при открытии позиции по одному из ордеров. Также при открытии позиции противоположный ордер может быть установлен с увеличенным лотом для компенсации потерь, если позиция по 2-му ордеру закроется с прибылью.

Параметры:

  • Lot - торговый лот;
  • Amount of days (for calculating volatility) - количество дней для расчета волатильности;
  • Hour installation orders (terminal time) - час установки ордеров (время терминала);
  • Hour removal orders (terminal time) - час удаления ордеров (время терминала);
  • Stop-Loss (percentage of the average volatility) - стоп-лосс (процент от средней волатильности);
  • Take-Profit (percentage of the average volatility) - тейк-профит (процент от средней волатильности);
  • Reverse positions - переворот позиции;
  • Martingale - использование Мартингейла;
  • Multiplier - коэффициент мартингейла.

Торговый инструмент НЕ имеет значения, главное провести оптимизацию.

Тайм-фрейм также не важен, так как все происходит по времени терминала.



Советы:

  • Оптимизацию параметров лучше делать не более, чем за год, так как больший период не имеет смысла.
  • Скорее всего, переоптимизацию придется делать примерно каждые 3 месяца.
  • Этот код я писал очень давно, поэтому обо всех проблемах пишите, буду исправлять по мере возможности.
Trade panel with autopilot Trade panel with autopilot

Пример создания торговой панели с использованием библиотеки MasterWindows.

RAD - Rapid Application Development library RAD - Rapid Application Development library

Библиотека ускоренной разработки приложений.

Помощник для выбора ручной стратегии модифицированный Помощник для выбора ручной стратегии модифицированный

Индикатор предназначен для проверки ручных стратегий и тренировки работы по стратегии с отчетом работы в виде таблицы, графика, а также сохранения шаблона с разметкой и без разметки.

Binary Option open trade Binary Option open trade

Скрипт предназначен для открытия сделок по бинарным опционам через платформу MetaTrader 4, если эту возможность поддерживает ваш брокер.