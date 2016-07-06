В статье "MQL5 для "чайников": Как проектировать и конструировать классы объектов" показано, как можно создать удобный интерфейс для своих программ. Реализация интерактивных окон базируется на использовании библиотеки классов MasterWindows.

Рис. 1. Вариант использования библиотеки MasterWindows

Библиотека MasterWindows состоит из 3-х базовых классов:

базовый класс ячейка CCell: class CCell { private : protected : bool on_event; ENUM_OBJECT type; public : WinCell Property; string name; void CCell(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

базовый класс строка CRow, состоит из ячеек класса CCell: class CRow { protected : bool on_event; public : string name; WinCell Property; void CRow(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

базовый класс окно CWin, состоит из строк класса CRow: class CWin { private : void SetXY( int m_corner); protected : bool on_event; public : string name; int w_corner; int w_xdelta; int w_ydelta; int w_xpos; int w_ypos; int w_bsize; int w_hsize; int w_h_corner; WinCell Property; CRowType1 STR1; CRowType2 STR2; CRowType3 STR3; CRowType4 STR4; CRowType5 STR5; CRowType6 STR6; void CWin(); void SetWin( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize, int m_corner); virtual void Draw( int &MMint[][ 3 ], string &MMstr[][ 3 ], int count); virtual void OnEventTick(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

и 10-ти наследников.

Шаблон и образец кода, где используется библиотека MasterWindows, прилагается. Код был сгенерирован с помощью визуального конструктора окон MasterWindows for MQL5. Тестовая программа представляет собой макет, т.е. без функционала (кроме функции закрыть окно).

Количество строк в окне может быть столько, сколько требуется и в нужном для вас сочетании. На рисунке представлены базовые варианты строк и заголовка окна:

Рис. 2. Базовые варианты и возможности библиотеки

Например, для статьи "Исследование быстродействия скользящих средних в MQL5" был создан вот такой интерфейс с использованием предлагаемой библиотеки.

Рис. 3. Пример использования библиотеки MasterWindows

Галерея:

Рис. 4. Пример использования библиотеки в торговой панели

Рис. 5. Пример использования библиотеки в игровой панели

Рис. 6. Пример использования библиотеки в торговой панели

Рис. 7. Пример использования библиотеки в мультивалютной торговой панели

Советы: