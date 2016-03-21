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RVI_Chart_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RVI_Chart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора RVI_Chart.mq5.
Рис.1. Индикатор RVI_Chart_HTF
RSI_Chart_HTF
Индикатор RSI_Chart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.RVI_Chart
Осциллятор RVI в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.
Stochastic_Chart_HTF
Индикатор Stochastic_Chart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.DeMarker_Chart_HTF
Индикатор DeMarker_Chart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.