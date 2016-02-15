CodeBaseРазделы
Индикаторы

ChannelsFIBO_v2_MTF - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Просмотров:
7019
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Мультипериодная версия индикатора ChannelsFIBO_v2. Отличается от родителя наличием параметра "Таймфрейм исходных данных". Таким образом, индикатор может отображать текущую ситуацию, соответствующую указанному периоду графика, независимо от того, какой таймфрейм выбран в качестве текущего.

На рисунке приведен пример показаний индикатора на графике с текущим периодом М5. Значение параметра "Таймфрейм исходных данных" — "1 Hour":

Update 04/05/2023.

Добавлена возможность выбора в параметре  "Таймфрейм исходных данных" текущего таймфрейма (значение current), что в таком случае делает индикатор полностью идентичным однопериодной версии.




