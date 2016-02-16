Смотри, как бесплатно скачать роботов
Turn Area - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор показывает зоны потенциальных разворотов цены.
Основан на индикаторе скользящей средней и индикаторе индекса RSI, показывает их разницу.
Описание настроек индикатора:
- EMA_Period — период усреднения для вычисления индикатора скользящая средняя
- EMA_Method — метод усреднения. Может быть любым из значений перечисления, SMA — простое усреднение, EMA — экспоненциальное усреднение, SMMA — сглаженное усреднение, LWMA — линейно-взвешенное усреднение.
- EMA_Price — используемая цена. Может быть одним из значений перечисления. CLOSE — цена закрытия. OPEN — цена открытия. HIGH — максимальная за период цена. LOW — минимальная за период цена. MEDIAN — медианная цена, (high+low)/2. TYPICAL — типичная цена, (high+low+close)/3. WEIGHTED — взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4.
- RSI_Period — период усреднения для вычисления индекса RSI.
- PSI_Price — используемая цена. Аналогично EMA_Price.
