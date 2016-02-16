CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Turn Area - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English
Просмотров:
11266
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает зоны потенциальных разворотов цены.

Основан на индикаторе скользящей средней и индикаторе индекса RSI, показывает их разницу.

Описание настроек индикатора:

  • EMA_Period — период усреднения для вычисления индикатора скользящая средняя
  • EMA_Method — метод усреднения. Может быть любым из значений перечисления, SMA — простое усреднение, EMA — экспоненциальное усреднение, SMMA — сглаженное усреднение, LWMA — линейно-взвешенное усреднение.
  • EMA_Price — используемая цена. Может быть одним из значений перечисления. CLOSE — цена закрытия. OPEN — цена открытия. HIGH — максимальная за период цена. LOW — минимальная за период цена. MEDIAN — медианная цена, (high+low)/2. TYPICAL — типичная цена, (high+low+close)/3. WEIGHTED — взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4.
  • RSI_Period — период усреднения для вычисления индекса RSI.
  • PSI_Price — используемая цена. Аналогично EMA_Price.

График EURJPY, H1, 2016.01.23 07:12 UTC, InstaForex Group, MetaTrader 4, Demo

ChannelsFIBO_v2_MTF ChannelsFIBO_v2_MTF

Мультипериодная версия индикатора ChannelsFIBO_v2.

RSI_MA_Trade_Sist_Chart RSI_MA_Trade_Sist_Chart

Сигнальный индикатор потенциальных точек входа в рынок.

Turn Area Chart Turn Area Chart

Индекс RSI в основном окне графика.

Советник по стратегии EMAs Bands with RSI filter Советник по стратегии EMAs Bands with RSI filter

Советник по стратегии EMAs Bands with RSI filter.