Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI_MA_Trade_Sist_Chart - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11565
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор указывает на потенциальные точки входа в рынок. В основе заложен анализ двух индикаторов скользящей средней и одного индикатора RSI.
Описание настроек индикатора:
- FastEMA — период усреднения для вычисления индикатора быстрая скользящая средняя.
- SlowEMA — период усреднения для вычисления индикатора медленная скользящая средняя.
- RSIPeriod — период усреднения для вычисления индекса RSI.
- shift — индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад). Рекомендуется = 1, при = 0 будет много ложных сигналов, так как сигналы будут формироваться на текущем незавершенном баре.
- Alerts — отображает диалоговое окно, содержащее пользовательские данные.
- Text_BUY — произвольный текст пользователя для отображения сигнала на покупку.
- Text_SELL — произвольный текст пользователя для отображения сигнала на продажу.
- Send_Mail — посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
- subject — произвольный текст пользователя, заголовок электронного письма.
- Send_Notification — посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".
По данному индикатор создан торговый робот ea_RSI_MA_Trade_Sist
Помощник проверки стратегии на исторических данных
Индикатор разрабатывался в помощь анализировать интересные стратегии, а также набивать руку и опыт анализа сигналов по историческим данным в выбранной вами стратегии.RSI_MA_Trade_Sist
Индикатор указывает на потенциальные точки входа в рынок.
ChannelsFIBO_v2_MTF
Мультипериодная версия индикатора ChannelsFIBO_v2.Turn Area
Зоны потенциальных разворотов цены.