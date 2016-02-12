CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSI_MA_Trade_Sist_Chart - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 日本語
Просмотров:
11565
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор указывает на потенциальные точки входа в рынок. В основе заложен анализ двух индикаторов скользящей средней и одного индикатора RSI.

Описание настроек индикатора:

  • FastEMA — период усреднения для вычисления индикатора быстрая скользящая средняя.
  • SlowEMA — период усреднения для вычисления индикатора медленная скользящая средняя.
  • RSIPeriod — период усреднения для вычисления индекса RSI.
  • shift — индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад). Рекомендуется = 1, при = 0 будет много ложных сигналов, так как сигналы будут формироваться на текущем незавершенном баре.
  • Alerts — отображает диалоговое окно, содержащее пользовательские данные.
  • Text_BUY — произвольный текст пользователя для отображения сигнала на покупку.
  • Text_SELL — произвольный текст пользователя для отображения сигнала на продажу.
  • Send_Mail — посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
  • subject — произвольный текст пользователя, заголовок электронного письма.
  • Send_Notification — посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".

График EURJPY, H1, 2016.01.23 08:06 UTC, InstaForex Group, MetaTrader 4, Demo

По данному индикатор создан торговый робот ea_RSI_MA_Trade_Sist

Помощник проверки стратегии на исторических данных Помощник проверки стратегии на исторических данных

Индикатор разрабатывался в помощь анализировать интересные стратегии, а также набивать руку и опыт анализа сигналов по историческим данным в выбранной вами стратегии.

RSI_MA_Trade_Sist RSI_MA_Trade_Sist

Индикатор указывает на потенциальные точки входа в рынок.

ChannelsFIBO_v2_MTF ChannelsFIBO_v2_MTF

Мультипериодная версия индикатора ChannelsFIBO_v2.

Turn Area Turn Area

Зоны потенциальных разворотов цены.