ポケットに対して
インディケータ

ChannelsFIBO_v2_MTF - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ihor Herasko | Japanese English Русский
ビュー:
1047
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
インディケータChannelsFIBO_v2の複数時間軸でのバージョンです。元のバージョンから[ソースデータの時間軸]パラメータで違います。このように、このインディケータは、現在の時間軸に関係なく、指定されたチャートに合わせる現在状態を表示することができます。

下の図の例では、現在の時間軸として5分足が使用されます。[ソースデータの時間軸]パラメータの値は[1時間]です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14845

