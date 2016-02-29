インディケータChannelsFIBO_v2の複数時間軸でのバージョンです。元のバージョンから[ソースデータの時間軸]パラメータで違います。このように、このインディケータは、現在の時間軸に関係なく、指定されたチャートに合わせる現在状態を表示することができます。

下の図の例では、現在の時間軸として5分足が使用されます。[ソースデータの時間軸]パラメータの値は[1時間]です。