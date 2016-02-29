無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ChannelsFIBO_v2_MTF - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1047
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータChannelsFIBO_v2の複数時間軸でのバージョンです。元のバージョンから[ソースデータの時間軸]パラメータで違います。このように、このインディケータは、現在の時間軸に関係なく、指定されたチャートに合わせる現在状態を表示することができます。
下の図の例では、現在の時間軸として5分足が使用されます。[ソースデータの時間軸]パラメータの値は[1時間]です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14845
RSI_MA_Trade_Sist_Chart
予想されるエントリーポイントを表示するシグナルインジケータです。RSI_MA_Trade_Sist
このインジケータは、予想されるエントリーポイントを表示します。
Signalitics Trend Assistant
View current and historical trends of every timeframe.Pivot_ResSup
インディケータ ^Pivot_ResSup