真实作者:
TrendLaboratory Ltd.
基于ColorMETRO_Stochastic指标云颜色改变算法的信号灯信号指标.
图 1. METRO_Sign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14454
