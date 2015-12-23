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Singleton Example - эксперт для MetaTrader 4
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Пример кода работающего синглтона. Единственная цель этого поста - представить работающий образец кода сиглтона. Свойство синглтона объект получает, если для него задается невозможность существовать в нескольких копиях. Это достигается тем, что конструктор объекта, оператор присваивания и конструктор копирования объявляются закрытыми.
При работе с экспертом-советником я обнаружил ситуации, когда объект не должен иметь иметь более одного экземпляра. Я не жду, что эксперты когда-либо станут настолько большими, что использование синглтона станет значимой необходимостью. Однако я люблю ясность в обозначении типа объекта в коде. Некоторые программисты решительно против использования синглтонов, но я думаю, что технические причины проблем по большей части решены в новой технологии компилятора. Не похоже, чтобы кто-то уже приводил примеры этой функции в данной среде: я нашел только старую ссылку в Code Base, со времен, когда создание закрытой статической переменной не поддерживалось компилятором. И, как вы можете видеть в этом примере, функция эта хорошо работает и сегодня.
Комментарии или участие в усовершенствовании кода всегда приветствуются.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14220
Индикатор S&R, основанный на OHCL свечей.AutoSLTP
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