Пример кода работающего синглтона. Единственная цель этого поста - представить работающий образец кода сиглтона. Свойство синглтона объект получает, если для него задается невозможность существовать в нескольких копиях. Это достигается тем, что конструктор объекта, оператор присваивания и конструктор копирования объявляются закрытыми.

При работе с экспертом-советником я обнаружил ситуации, когда объект не должен иметь иметь более одного экземпляра. Я не жду, что эксперты когда-либо станут настолько большими, что использование синглтона станет значимой необходимостью. Однако я люблю ясность в обозначении типа объекта в коде. Некоторые программисты решительно против использования синглтонов, но я думаю, что технические причины проблем по большей части решены в новой технологии компилятора. Не похоже, чтобы кто-то уже приводил примеры этой функции в данной среде: я нашел только старую ссылку в Code Base, со времен, когда создание закрытой статической переменной не поддерживалось компилятором. И, как вы можете видеть в этом примере, функция эта хорошо работает и сегодня.

Комментарии или участие в усовершенствовании кода всегда приветствуются.