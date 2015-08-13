Эксперт Exp_ForecastOscilator построен на основе сигналов семафорного сигнального индикатора ForecastOscilator.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если появилась новая стрелка индикатора соответствующего цвета.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ForecastOscilator.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H12:

Рис.2. График результатов тестирования

