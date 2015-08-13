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Exp_ForecastOscilator - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1683
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_forecastoscilator.mq5 (8.25 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
forecastoscilator.mq5 (11.29 KB) просмотр
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Эксперт Exp_ForecastOscilator построен на основе сигналов семафорного сигнального индикатора ForecastOscilator.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если появилась новая стрелка индикатора соответствующего цвета.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ForecastOscilator.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H12:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Exp_Force_DiverSign Exp_Force_DiverSign

Эксперт Exp_Force_DiverSign построен на основе сигналов семафорного сигнального индикатора Force_DiverSign.

FineTuningMA_StDev FineTuningMA_StDev

Индикатор FineTuningMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

FractalAMA_MBK_HTF FractalAMA_MBK_HTF

Индикатор FractalAMA_MBK с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_FractalAMA_MBK Exp_FractalAMA_MBK

Эксперт Exp_FractalAMA_MBK построен на основе сигналов скользящих средних индикатора FractalAMA_MBK.