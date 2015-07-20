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Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffWPRTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой уровня.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorSchaffWPRTrendCycle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Эксперт Exp_ColorSchaffTriXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffTriXTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.Exp_ColorSchaffRVITrendCycle
Эксперт Exp_ColorSchaffRVITrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffRVITrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.
Индикатор ColorSchaffTrendCycle в свечном виде.ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle
Индикатор ColorSchaffMomentumTrendCycle в свечном виде.