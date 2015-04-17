Ставь лайки и следи за новостями
Smart-Calculator - индикатор для MetaTrader 4
Назначение:
Индикатор позволяет быстро оценивать суммарные прибыль, убыток и маржу для серии позиций, используя свободно перемещаемые линии. С помощью индикатора можно оценивать отдельные позиции, а также доливки, усреднения, пирамиды, сетки. Индикатор может работать с любыми инструментами, количество учитываемых позиций не ограничено. Индикатор работает только на одном инструменте (на текущем графике). Свопы, спреды и комиссии не учитываются.
Варианты использования:
- рассчитать величину стоп-лосса и тейк-профита в валюте депозита
- спланировать маржу для поддержания позиций
- более точно спланировать усреднения или доливки по тренду
- скорректировать объемы позиций чтобы уменьшить агрессивность
- проанализировать различные сценарии размещения уровней ордеров
Настройки индикатора:
- position_side — направление позиций (buy/sell)
- position_lot — начальный лот позиций
- total_positions — количество позиций
- step_points — шаг в пунктах цены между позициями
- first_offset — отступ для уровня первой позиции от текущей цены
- progression — выбор прогрессии объемов (none,equal,linear,fibo,martin)
- multiplicator — множитель для прогрессии martin
- open_positions — учитывать уже открытые ордера в терминале
- limit_orders — учитывать лимитные ордера в терминале
- stop_orders — учитывать стоповые ордера в терминале
Работа индикатора:
Согласно этим параметрам индикатор добавляет несколько горизонтальных линий на текущий график, которые символизируют собой уровни открытия позиций. Дополнительно создаются две специальные линии: уровень общего стоп-лосса, и уровень общего тейк-профита. Линии позиций имеют пурпурный цвет, линия стоп-лосса — красный, линия тейк-профита — зеленый.
Линии можно свободно двигать на графике, а лоты и направления позиций менять в свойствах линий. Можно добавлять новые линии позиций или удалять их. Индикатор автоматически пересчитывает результаты при любом изменении графического объекта, перетаскивании, а также при создании или удалении.
Линии позиций должны иметь название начинающееся на "Entry-" и далее порядковый номер позиции: "Entry-1", "Entry-2", "Entry-3" и так далее. При этом в поле описания линии должно быть указано число лотов, положительные числа для покупок, отрицательные числа для продаж, например: "0.05" означает купить 5 микролотов, а "-0.05" означает продать 5 микролотов.
Линия общего тейк-профита должна иметь название "Take-Profit", линия общего стоп-лосса должна иметь название "Stop-Loss".
Прочие особенности:
Чтобы видеть текстовые описания линий, будет полезно включить режим отображения описаний объектов в свойствах графика (кнопка F8).
В углу графика отображается статусная строка с результатами расчетов, щелчок по этой строке сбрасывает линии в первоначальное состояние.
Пример:
Планируем отыграть коррекцию вверх и возврат вниз, расставленные линии позиций показаны сиреневым цветом (серия позиций), красная линия — общий стоп-лосс, зеленая — общий тейк-профит, результаты — нижняя текстовая строчка.
