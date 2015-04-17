CodeBaseРазделы
Индикаторы

Smart-Calculator - индикатор для MetaTrader 4

הטרנסצנדנטלי בעל-חזון | Russian 日本語
Просмотров:
11833
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Назначение:

Индикатор позволяет быстро оценивать суммарные прибыль, убыток и маржу для серии позиций, используя свободно перемещаемые линии. С помощью индикатора можно оценивать отдельные позиции, а также доливки, усреднения, пирамиды, сетки. Индикатор может работать с любыми инструментами, количество учитываемых позиций не ограничено. Индикатор работает только на одном инструменте (на текущем графике). Свопы, спреды и комиссии не учитываются.


Варианты использования:

  • рассчитать величину стоп-лосса и тейк-профита в валюте депозита
  • спланировать маржу для поддержания позиций
  • более точно спланировать усреднения или доливки по тренду
  • скорректировать объемы позиций чтобы уменьшить агрессивность
  • проанализировать различные сценарии размещения уровней ордеров


Настройки индикатора:

  • position_side — направление позиций (buy/sell)
  • position_lot — начальный лот позиций
  • total_positions — количество позиций
  • step_points — шаг в пунктах цены между позициями
  • first_offset — отступ для уровня первой позиции от текущей цены
  • progression — выбор прогрессии объемов (none,equal,linear,fibo,martin)
  • multiplicator — множитель для прогрессии martin
  • open_positions — учитывать уже открытые ордера в терминале
  • limit_orders — учитывать лимитные ордера в терминале
  • stop_orders — учитывать стоповые ордера в терминале


Работа индикатора:

Согласно этим параметрам индикатор добавляет несколько горизонтальных линий на текущий график, которые символизируют собой уровни открытия позиций. Дополнительно создаются две специальные линии: уровень общего стоп-лосса, и уровень общего тейк-профита. Линии позиций имеют пурпурный цвет, линия стоп-лосса — красный, линия тейк-профита — зеленый.

Линии можно свободно двигать на графике, а лоты и направления позиций менять в свойствах линий. Можно добавлять новые линии позиций или удалять их. Индикатор автоматически пересчитывает результаты при любом изменении графического объекта, перетаскивании, а также при создании или удалении.

Линии позиций должны иметь название начинающееся на "Entry-" и далее порядковый номер позиции: "Entry-1", "Entry-2", "Entry-3" и так далее. При этом в поле описания линии должно быть указано число лотов, положительные числа для покупок, отрицательные числа для продаж, например: "0.05" означает купить 5 микролотов, а "-0.05" означает продать 5 микролотов.

Линия общего тейк-профита должна иметь название "Take-Profit", линия общего стоп-лосса должна иметь название "Stop-Loss".


Прочие особенности:

Чтобы видеть текстовые описания линий, будет полезно включить режим отображения описаний объектов в свойствах графика (кнопка F8).

В углу графика отображается статусная строка с результатами расчетов, щелчок по этой строке сбрасывает линии в первоначальное состояние.


Пример:

Планируем отыграть коррекцию вверх и возврат вниз, расставленные линии позиций показаны сиреневым цветом (серия позиций), красная линия — общий стоп-лосс, зеленая — общий тейк-профит, результаты — нижняя текстовая строчка.


 


 

