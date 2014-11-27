Ставь лайки и следи за новостями
MP1 - индикатор для MetaTrader 4
- 10911
Индикатор показывает инструменты, по которым открыты позиции, суммарные профиты в пунктах и тиках, суммарные профиты в валюте депозита и суммы профитов в процентах от баланса по каждому инструменту в отдельности.
Под пунктирной чертой показаны количество рынков, на которых есть открытые позиции, суммарные профиты в пунктах, валюте депозита и в проценте от баланса от всех открытых позиций.
На первом рисунке показан список, который построен в порядке уменьшения профита (кнопка -Rating_currency). Для построения рейтинга используется третья колонка, в которой показаны суммы профитов в валюте.
Если нажать кнопку Rating_distance то для рейтинга будут браться данные второй колонки в которой показаны суммы профитов в пунктах (кнопка- in_points) или в тиках (кнопка- in_ticks).
В четвертой колонке отображаются суммы профитов в процентах от баланса.
На этом рисунке список построен в алфавитном порядке (кнопка - Alphabetical)
Индикатор MP2 — тот же MP1, но для отдельного окна:
