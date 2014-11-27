CodeBaseРазделы
Индикаторы

MP1 - индикатор для MetaTrader 4

Boeing737
Просмотров:
10911
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор показывает инструменты, по которым открыты позиции, суммарные профиты в пунктах и тиках, суммарные профиты в валюте депозита и суммы профитов в процентах от баланса по каждому инструменту в отдельности.

Под пунктирной чертой показаны количество рынков, на которых есть открытые позиции, суммарные профиты в пунктах, валюте депозита и в проценте от баланса от всех открытых позиций.

На первом рисунке показан список, который построен в порядке уменьшения профита (кнопка -Rating_currency). Для построения рейтинга используется третья колонка, в которой показаны суммы профитов в валюте.

Если нажать кнопку Rating_distance то для рейтинга будут браться данные второй колонки в которой показаны суммы профитов в пунктах (кнопка- in_points) или в тиках (кнопка- in_ticks).

В четвертой колонке отображаются суммы профитов в процентах от баланса.

На этом рисунке список построен в алфавитном порядке (кнопка - Alphabetical)

Индикатор MP2 — тот же MP1, но для отдельного окна:

Heiken_Ashi_Smoothed Heiken_Ashi_Smoothed

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed.

Ozymandias_Lite Ozymandias_Lite

Новая версия индикатора Ozymandias.

iMaxMinTrends iMaxMinTrends

Индикатор рисует горизонтальные линии соответствующие дневным, недельным, месячным и годовым максимумам/минимумам и соединяет их последовательно линиями тренда.

Martin Martin

Советник торгует сразу в обе стороны по принципу Мартингейла.